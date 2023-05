Israël : exposition unique d'artisanat traditionnel marocain à Hadera

"Il s'agit d'un événement qui relie nos deux peuples à travers la culture et l'art"

Pour la première fois en Israël, la ville de Hadera accueillera du 16 au 25 mai une exposition des produits de l'industrie traditionnelle marocaine, avec la participation de plus de 30 artisans issus de l'Ecole des arts traditionnels juifs marocains, qui porte son nom en hommage à l'influence juive sur l'artisanat du pays.

Intitulée "Dyalna" ("A nous"), cette exposition unique combinera des œuvres de céramique, de sculpture, de gravure, de tissage, d'instruments de musique et une variété d'autres arts de la mosaïque (zellij), qui représentent un patrimoine diversifié de la culture juive marocaine.

A l'aune de l'événement, une réunion s'est tenue dans la ville marocaine de Fès au siège régional de la Chambre des arts et métiers de la région Fès-Meknès, en présence des exposants. Outre le directeur de la Chambre Abdelmalek Al-Boutien et d'autres responsables marocains, était également présent le coordinateur des relations entre la Chambre et la ville de Hadera, Abraham Avizmir. A la faveur des accords d'Abraham, le marché israélien est désormais considéré comme particulièrement prometteur pour commercialiser les produits de l'industrie traditionnelle marocaine.

Chambre des arts et métiers de Fès-Meknes Rencontre préparatoire à l'exposition à la Chambre des arts et métiers de Fès-Meknes

L'idée d'organiser une exposition de ce type a surgi après la visite d'une délégation de Hadera à Fès, la deuxième plus grande ville du Maroc (dont Maïmonide est également issu), célèbre pour son lien historique chaleureux avec le peuple juif. Le maire de Fès devrait également se rendre à l'exposition.

"Nous sommes ravis d'accueillir une exposition à Hadera qui permettra à des artistes marocains de présenter leur travail pour la première fois en Israël. Il s'agit d'un événement qui relie nos deux peuples à travers la culture et l'art. J'invite tout le monde à venir à Hadera pour cette exposition unique, originale et inspirante, avec des dizaines d'artisans marocains qui présenteront des objets artisanaux issus de la mosaïque culturelle traditionnelle des juifs du Maroc", a déclaré Nir Ben Haim, le maire par intérim de Hadera.