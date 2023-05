Rabbi Jacob : la suite n’aura pas lieu…

"Mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif ? Bah si. Écoutez, ça fait rien, j’vous garde quand même"

On s’en doutait mais la réalisatrice Danièle Thompson l’a confirmé : le célèbre film avec Louis de Funès, "Les aventures de Rabbi Jacob", n’aura pas de suite... La faute à la censure et à une époque où règnent en maîtres la bien-pensance et la prudence, explique la fille de Gérard Oury.

Dans Rabbi Jacob, Louis de Funès incarnait Victor Pivert, industriel français ouvertement raciste et antisémite, qui tombe des nues en apprenant que son chauffeur privé était juif. « Salomon vous êtes juif ? », « Vous avez vu la mariée, elle est noire, elle n'est même pas café au lait, elle est noire », Mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif ? Bah si. Pas toute votre famille ? Si ! Écoutez, ça fait rien, j’vous garde quand même.… Que le francophone qui ne connait pas ces répliques par cœur lève la main. Rabbi Jacob, film culte parmi les films cultes restera pourtant sans suite, et c'est finalement peut-être mieux.

“Nous avions commencé à travailler sur une suite éventuelle qui revenait sur les générations des enfants", a déclaré Daniele Thompson lors de la promotion de la série événement Bardot sur le plateau de l'émission "20h30 le dimanche" à Laurent Delahousse. "Mais l’actualité est tellement dure. Il n’y a plus cette liberté, c’est dommage. L’humour doit exploser tout le temps et partout. Il faut faire très attention à ne pas heurter les sensibilités. C’est une sorte de censure qui existe aujourd’hui.”

La réalisatrice est également revenue sur la genèse du film, sorti au cœur d’un climat politique extrêmement tendu à l’époque, puisque la Guerre du Kippour venait d’éclater au Moyen-Orient. “On était très nerveux. On était extrêmement conscients pendant l’écriture qu’on bousculait les choses, et qu’on marchait sur des œufs. On était vraiment au bord du précipice, et chaque réplique était un petit peu compliquée. Il y en a beaucoup qu’on a coupé", a-t-elle confié.