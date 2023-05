Coup de fouet sur le Festival de Cannes, avec "Indiana Jones 5"

Quinze ans après le dernier épisode, lui aussi projeté hors compétition sur la Croisette, l'acteur américain de 80 ans revêt à nouveau son célèbre chapeau

Harrison Ford débarque à Cannes jeudi pour la présentation en avant-première d'"Indiana Jones et le cadran de la destinée", cinquième opus des aventures du célèbre archéologue aventurier. Quinze ans après le dernier épisode, lui aussi projeté hors compétition sur la Croisette, l'acteur américain de 80 ans revêt à nouveau son célèbre chapeau, cette fois devant la caméra de James Mangold, qui a notamment réalisé le biopic "Walk The Line" sur Johnny Cash en 2005. Il succède à la réalisation à Steven Spielberg, qui avait jusqu'ici dirigé tous les volets depuis 1981.

ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Affiche d'"Indiana Jones et le cadran de la destinée"

Disney, qui a mis la main sur la saga en même temps que sur "Star Wars" en rachetant Lucasfilm en 2012, a déjà prévenu que ce serait la dernière apparition de Harrison Ford dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. Pour ses ultimes péripéties dans la peau de l'archéologue, il est accompagné d'un casting de choix, dont Phoebe Waller-Bridge, vue dans la série "Fleabag". Mads Mikkelsen ou encore Antonio Banderas figurent également au casting. Le public devra attendre encore quelques semaines avant de découvrir "Indiana Jones 5" sur grand écran, sa sortie en salles n'étant prévue que fin juin.

La journée de jeudi est consacrée à la projection de deux longs-métrages, dont "Black Flies" du Français Jean-Stéphane Sauvaire. Adapté du roman "911" de l'écrivain américain Shannon Burke, Sean Penn y partage l'affiche avec l’ancienne star de la boxe Mike Tyson, dans un thriller suivant le quotidien de deux médecins confrontés à la violence à New York.

John Macdougall/AFP Sean Penn

Le second film en compétition, "Jeunesse", est signé du documentariste chinois Wang Bing, qui dépeint en 3H30 la vie des travailleurs du textile dans une cité à 150 kilomètres de Shanghai. Après "Toute la beauté et le sang versé" de Laura Poitras à Venise et "Sur l'Adamant" de Nicolas Philibert à Berlin, un documentaire va-t-il gagner la récompense suprême dans un grand festival européen pour la troisième fois de suite ?