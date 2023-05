Le jeu vidéo "Les Sims" ajoute des aliments juifs à son menu

"Les Sims Delivery Express ajoutent aujourd'hui de la soupe aux boulettes de matzot et de la halla pour le plaisir de toute la famille", a annoncé le jeu

Une nouvelle mise à jour du jeu vidéo "Les Sims" permet depuis mardi aux joueurs d’ajouter des aliments juifs traditionnels au vaste menu déjà proposé par ses créateurs. Les développeurs ont rajouté ces aliments après une longue campagne mise en place par de nombreux utilisateurs.

"Les Sims Delivery Express ajoutent aujourd'hui de la soupe aux boulettes de matzot (boulettes de pain azyme) et de la hala (pain juif traditionnel) au livre de recettes des Sims 4, pour le plaisir de toute la famille", a annoncé le jeu sur Twitter. Un GIF montre une table avec quatre halot, dont deux recouvertes d’un couvre pain traditionnellement utilisé le shabbat. La table est entourée de convives qui se servent de la soupe et parlent avec leurs mains.

L'annonce a été accueillie avec satisfaction par la communauté des joueurs qui avait réclamé ces ajouts. Les joueurs des "Sims" ont depuis longtemps trouvé des solutions créatives pour permettre la pratique du judaïsme dans le jeu, notamment en déclarant leurs personnages "végétariens" pour leur permettre de manger casher. Des modifications de "contenu personnalisé" non créées ou approuvées par les développeurs du jeu ont déjà été apportées par les joueurs, qui peuvent par exemple faire porter une kippa à leurs personnages.

"Tout le monde mérite d'être représenté. Nous avons besoin de plus d'éléments culturels pour que les gens de n'importe où puissent jouer leur propre vie, car cela a toujours été le but des Sims", a écrit un signataire d’une pétition lancée l’année dernière. "Cela a été fait avec les couleurs de peau et les pronoms, cela peut être aussi fait pour la représentation des Juifs".