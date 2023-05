Theodor, à Tel Aviv: le biopic lyrique du père du sionisme

Un Vienne et un Paris au sein d'une mise en scène 100 % israélienne depuis les 200 personnes impliquées dans le projet, jusqu'à la langue de l'opéra en lui-même

Le noir se fait, le rideau se lève, et les premières notes se font entendre.

Du 10 au 15 mai avait lieu à l'Opéra de Tel Aviv, "Theodor " un opéra consacré au père du sionisme et d'Israël et le magazine Culture, de Valérie Abecassis, y était.

Une œuvre lyrique qui se déroule sur deux temporalités et deux lieux différents : à Paris avec un Herzl adulte, du temps où il était journaliste. Et dans une seconde partie, où l'on plonge dans ses souvenirs du temps où il était étudiant à Vienne 15 ans plus tôt, le tout, conclu par la rencontre, sur scène, lors d'un aria à deux voix, des Herzl de ces deux temporalités.

"Quand nous passons de Paris, qui est très sombre, à Vienne, 15 ans plus tôt, la musique est beaucoup plus colorée, on a presque le sentiment qu’il s’agit d’une valse, c’est donc très viennois. Mais au fur et à mesure, tout cela se mélange à tel point qu’il n’est plus possible de savoir si on est à Vienne ou à Paris", s'enthousiasme le compositeur Yonatan Cnaan.

Un Vienne et un Paris au sein d'une mise en scène 100 % israélienne depuis les 200 personnes impliquées dans le projet, jusqu'à la langue de l'opéra en lui-même, l'hébreu. "La sonorité et le rythme de l’hébreu sont uniques. Évidemment, c’est ma langue maternelle donc c’est très naturel pour moi de composer dans cette langue. Comme j’ai tenté de garder le rythme original de l’hébreu, la musique sonne elle aussi de façon spéciale," poursuit-il.

Un opéra en hébreu qui permet non seulement au public, mais également aux acteurs de se connecter à Herzl et à l'histoire d'Israël. Comme le relate, Oded Reich, l'interprète de Theodor adulte: "étant israélien, élevé dans ce pays et en tant que sioniste qui a grandi avec ses idées, je sens qu’ Herzl fait un peu partie de moi, comme tous les Israéliens. On travaille sur cet opéra depuis deux ans, avant ça, il y a eu l'écriture du scénario, du libretto, de la musique pendant un bout de temps, progressivement, je suis devenu Herzl, beaucoup plus que je l’étais avant."

Pour son metteur en scène, Ido Ricklin, à l'heure où beaucoup d'Israéliens et de Juifs traversent une crise identitaire, "Herzl devient un personnage qui invite le public sur soi-même."