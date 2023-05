La rétrospective Alberto Giacometti à Tel Aviv, le retour de Jugnot, c'est ce soir dans Culture

On va vous faire visiter l’expo et puis on va également vous emmener à Paris voir ou revoir la fondation Giacometti. Rue Schoelcher.

Nous sommes à Tel Aviv, au musée d’art moderne, dans le pavillon Eyal Ofer après trois ans de travaux ! Le voilà qui réouvre avec la première rétrospective consacrée à Alberto Giacometti. C’est une grande première pour le pays. Fruit de longues négociations avec la fondation à Paris qui a porté ses fruits. On va vous raconter tout cela dans ce Culture. On va vous faire visiter l’expo, et puis on va également vous emmener à Paris, voir ou revoir la fondation Giacometti, rue Schoelcher. C’est un hôtel particulier très joli. Et le fameux atelier de Giacometti y a été reconstitué. L’atelier qu' il avait en 1926 au 46, rue Hippolyte-Maindron sa caverne. Vous verrez !

Direction le Festival de Cannes ! On note, dans Un Certain regard, le film de Cédric Kahn sur Pierre Goldman. C'était un gros morceau... Cédric Kahn a osé. Casting réaliste qui se concentre sur le 2e procès de Goldman en 1975, et l’acquittement. Figure solaire de l’extrême gauche, condamné en première instance à la perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes, Goldman qui a toujours clamé son innocence. Il l’avait juré au Rabbin Fima, l'aumônier de la prison de Fresnes. Pierre Goldman, abattu dans la rue comme un chien en 1979, et dont le demi frère est Jean-Jacques Goldman. Autant vous dire qu’on attend ce film avec impatience !

Culture partira aussi à la découverte de Jona Ostiglio. Artiste peintre juif et méconnu de la Renaissance. L'art italien a rayonné au 15e grâce à l'église. Il s'est développé grâce aux Médicis, les deux antisémites de tout premier niveau, mais qui ont paradoxalement permis à Jona Ostiglio d’exister. A quel prix.

Gérard Jugnot est notre invité

Notre invité, en direct des studios à Paris, est l’un des acteurs les plus connus et préférés des français. C’est Monsieur Kitrish, c’est Bernard Morin, c’est Robert Pinot, c’est Félix, c'est Adolfo Ramirez, Edmond Batignole, Jean Baptiste Foucret et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Sans oublier évidemment, la ref ever quand on fait notre métier, Bernard Rivetot. Bref c’est Gérard Jugnot. Il a tenu parole, le voilà en Culture merci... Un Gérard Jugnot qui tranquillou fricote avec les succès. Pro de l'autodérision, comique, populaire, capable des pires délires, c’est sans doute pour cette constance et cette honnêteté qu’il colle pile aux valeurs de l’époque. Alibi.com 2, carton. Le jour du kiwi au théâtre, carton. Vous allez le voir dans la série Besoin d’amour, et trois de ses comédies ressortent ce mois-ci !!

