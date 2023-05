L'acteur israélien Lior Raz va jouer dans le film Gladiator 2 prévu pour 2024

Lior Raz incarne Doron Kabillio dans la célèbre série Fauda

Le casting principal de la suite très attendue de Gladiator prend forme suite aux dernières embauches du célèbre réalisateur Ridley Scott et de son équipe.

Selon Deadline, May Calamawy, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah et Matt Lucas font partie des acteurs récemment engagés pour jouer dans le film encore sans titre qui se déroulerait une trentaine d'années après l'histoire originale avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix. De plus, Fred Hechinger pourrait bientôt rejoindre l'équipe, puisqu'il est actuellement en pourparlers pour incarner l'empereur Geta, après que Barry Keoghan ait dû se retirer de la course en raison de conflits d'horaire.

Les nouveaux acteurs rejoignent un ensemble qui comprenait déjà l'acteur irlandais Paul Mescal, 27 ans, dans le rôle principal de Lucius, qui est le fils de Lucilla, interprétée par Connie Nielsen dans le film original de 2000.

Considéré comme l'un des meilleurs films des années 2000, Gladiator a remporté un franc succès auprès des fans, rapportant plus de 503 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 103 millions de dollars.