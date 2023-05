Festival de Cannes : les "filles et fils de" débarquent sur la Croisette

Carys Zeta Douglas, Levon et Maya Hawke, Lily-Rose Depp... la progéniture des stars du cinéma entend briller en nom et prénom propres au festival du cinéma

Comment se faire une place dans le monde impitoyable du cinéma ? Si la question est épineuse pour toute actrice et pour tout acteur, elle l'est peut-être davantage pour une catégorie de comédiens à part, source de tant de commentaires et de jugements : les "fils de". Focus sur cette progéniture dorée, alors que le festival de cinéma le plus célèbre du monde bat son plein.

La star Uma Thurman a ainsi pris la pose ce mardi avec son fils Levon, né de son union avec Ethan Hawke. Sa fille, Maya, est également attendue dans la semaine. Il faut dire que cette dernière est d'ores et déjà une star grâce à son rôle dans la série de Netflix Stranger Things, qui a fait exploser sa notoriété.

VALERY HACHE / AFP US actress Uma Thurman (L) and Levon Roan Thurman Hawke (R) arrive for the opening ceremony and the screening of the film "Jeanne du Barry"

Michael Douglas, qui a reçu une Palme d'honneur justement remise par la star de Kill Bill, était accompagné sur le tapis rouge de son épouse Catherine Zeta Jones et leur fille Carys Zeta Douglas. Mercredi, c'était au tour d'Iris Law, dont le père Jude Law est aussi attendu à Cannes pour présenter Le jeu de la reine, de monter les marches.

CHRISTOPHE SIMON / AFP US actor and Honorary Palme d’or of the 76th Festival de Cannes Michael Douglas (C) arrives with his wife Catherine Zeta-Jones (R) and daughter Carys

Autre "fille de" : Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, qui sera présente la semaine prochaine pour présenter la série The Idol , où elle partage l'affiche avec la star de la musique The Weeknd.

EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 17: Lily-Rose Depp attends the "Wolf" Premiere during the 2021 Toronto International Film Festival

Certaines actrices, comme Chiara Mastroianni, sont doublement "filles de". La maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2023 est la fille de deux légendes du cinéma : Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Chiara Mastroianni a débuté sa carrière il y a trente ans dans ce même Palais des Festivals de Cannes. Clin d'oeil amusant, c'est une photo de sa mère qui illustre la superbe affiche du festival de cette année.

CHRISTOPHE SIMON / AFP French actress Chiara Mastroianni arrives for the screening of the film "Eureka" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2023.