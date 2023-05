A Cannes, plongée dans l'horreur d'Auschwitz

La "zone d'intérêt", c'est l'appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz

"Les juifs, ils sont de l'autre côté": "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer, en compétition vendredi à Cannes, montre la banalisation de l'horreur avec un portrait d'un officier nazi et sa famille goûtant aux plaisirs de la vie dans leur maison à côté d'Auschwitz.

Contrairement à d'autres films sur la Shoah se concentrant sur des actions héroïques ou de survie dans les camps de la mort, ce long-métrage multiplie les scènes dépeignant une vie quasi ordinaire. La "zone d'intérêt", c'est l'appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz.

S'inspirant du roman du même nom du Britannique Martin Amis, Jonathan Glazer, dont c'est le quatrième long-métrage, montre les personnages - le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig (jouée par Sandra Hüller) surnommée "la reine d'Auschwitz" - dans le déni, dans leur volonté de construire une vie de rêve dans cette maison, dotée d'un jardin fleuri et d'une piscine.

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP La productrice polonaise Ewa Puszczynska, l'actrice allemande Sandra Huller, le réalisateur britannique Jonathan Glazer, l'acteur allemand Christian Friedel et le producteur Jim Wilson arrivent pour la projection du film "The Zone Of Interest" lors de la 76ème édition du Festival de Cannes le 19 mai 2023.

Un détenu politique mais aussi une fillette polonaise du coin sont traités comme des êtres déshumanisés. Cette dernière aide dans la maison sans qu'on lui adresse la parole, sauf pour lui dire que ses "cendres seraient jetées dans la rivière". De leur côté, les servantes allemandes utilisent des vêtements spoliés et les enfants examinent des dents en or.

Jonathan Glazer, dont le film "Under the Skin" (2013) sur une extra-terrestre (Scarlett Johansson) venue sur Terre pour faire disparaître des hommes avait été remarqué, s'attache ici à montrer la banalité du mal, avec des images d'enfants et surtout des personnages impassibles face à la souffrance de l'autre côté du mur. Mais la réalité de l'horreur voisine n'est jamais loin: les membres de la famille peuvent entendre des tirs, l'arrivée des convois de la mort, les cris de détenus, et ils tirent les rideaux quand ils voient la fumée s'élevant des chambres à gaz de leur fenêtre.

En se baignant dans une rivière, le commandant se rend également compte qu'il nage parmi les cendres des personnes assassinées. Symbolisant cette dualité dans la perception de la situation, la mère de Hedwig, venue rendre visite à la famille, s'extasie d'abord devant cette vie qu'elle considère de rêve avant de partir brusquement un jour, horrifiée par ce qu'elle devine derrière le mur. Seule lueur d'humanité: la résistance incarnée par une fillette du coin qui, chaque nuit, va semer de la nourriture pour les détenus.