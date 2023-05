Les trois légendes du cinéma ont monté les célèbres marches du Palais des Festivals devant un public très nombreux

Le terme "superstar" s'applique à chacun d'eux sans exception. Alors réunir les trois sur la Croisette, c'est forcément un événement! C'est devant une véritable nuée de flashs, de photographes et de curieux que les légendes du cinéma Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont défilé ce samedi sur le tapis rouge du festival de cinéma le plus prestigieux du monde pour présenter "Killers of the Flower Moon".

ANTONIN THUILLIER / AFP (From L) US actress Jillian Dion, Canadian actress Tantoo Cardinal, US actor Leonardo DiCaprio, US actress Lily Gladstone arrive for the screening of the film "Killers of the Flower Moon" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 20, 2023.

VALERY HACHE / AFP US actor Leonardo Dicaprio arrives for the screening of the film "Killers of the Flower Moon" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 20, 2023.

Adapté du best-seller de l'auteur américain David Grann, le grand Martin dévoile hors compétition son premier western, qui raconte une affaire de meurtres au sein du peuple amérindien Osage, devenu riche après la découverte de pétrole sur ses terres. Leonardo DiCaprio a déjà tourné cinq fois sous la direction du réalisateur, de Gangs of New York (2002) au Loup de Wall Street (2013). C'est DiCaprio, qui fait désormais partie du cercle très rapproché de Scorsese, qui a suggéré au cinéaste le projet d'adaptation du roman de David Grann.