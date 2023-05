Sting appelle à bannir l'intelligence artificielle de la création musicale

"Nous devons défendre notre capital humain contre l'IA"

Sting part en croisade contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la création musicale. A ses yeux, cette technologie constitue "un danger pour la vraie musique", a-t-il déclaré dans une interview à la BBC. "Nous devons défendre notre capital humain contre l'IA", a-t-il affirmé.

Pour l'ancien leader du groupe The Police, une chanson "exprime des émotions", ce dont une IA est incapable, selon lui. "Les éléments constitutifs de la musique nous appartiennent, à nous, les êtres humains", a-t-il poursuivi, se disant effaré par l'ampleur que prend l'intelligence artificielle dans la création de contenus.

AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le chanteur The Weeknd en concert en Californie en juin 2022

Les déclarations de l'artiste interviennent alors qu'un duo inédit entre Drake et The Weeknd, créé intégralement par une IA, a suscité l'émoi dans l'industrie musicale le mois dernier. Intitulé "Heart on my sleeve", le morceau a été jugé par les fans plus vrai que nature, respectant parfaitement l'univers musical de chacun des deux artistes canadiens.

Si les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify ont rapidement supprimé et interdit la chanson, l'industrie concernée est depuis agitée par de nombreuses questions sur les droits d'auteur et l'avenir de la création musicale.