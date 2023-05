Tel-Aviv Comedy Festival : Sandrine Sarroche "impatiente de venir à Tel-Aviv"

Sur scène, Félix Dhjan, l’étoile montante du stand-up, Sandrine Sarroche, décodeuse décapante de l’actu, et Samuel Bambi, déjanté, expressif et dynamique

Après le succès de la première édition, le Tel Aviv Comedy Festival revient le 8 juin 2023 pour faire découvrir les meilleurs spectacles, et les nouveaux talents au public francophone israélien. Félix Dhjan, Sandrine Sarroche et Samuel Bambi auront chacun 30 minutes pour partager leur humour et leur monde. Félix Dhjan, l’étoile montante du stand-up en France, Sandrine Sarroche, décodeuse décapante de l’actu, et Samuel Bambi, déjanté, expressif et dynamique... "Trois citoyens du monde ravis de venir jouer à Tel-Aviv", se réjouit Steve Suissa, le producteur du Festival.

i24NEWS: Sandrine Sarroche, vous serez sur la scène du théatre Beit Lessin à Tel-Aviv le 8 juin, est-ce la première fois que vous vous produisez en Israël ?

Sandrine Sarroche: C’est la première fois que je viens jouer, mais c’est aussi la première fois que je viens tout court ! J’ai hâte de découvrir Tel-Aviv, cette ville qui paraît-il ne dort jamais et dont j’imagine que ceux qui y vivent ont cette énergie.

DR Sandrine Sarroche

Je serai accompagnée à la guitare par François Bernheim, compositeur de renom et mon complice sur scène. Nous avions participé ensemble à la soirée des parrains de la Tsedaka en 2019 dans une ambiance incroyablement chaleureuse et festive.

J’ai grandi dans cette ambiance festive (mon père est pied-noir) et en arrivant à Paris de mon Toulon natal, j’ai souvent trouvé dans la communauté juive cette chaleur dont mon cœur de déracinée avait besoin.

J’y ai de nombreux amis et d’ailleurs si ce matin je n’ai plus beaucoup de voix c’est parce que j’étais invitée hier soir à une bar mitsva où j’ai chanté à tue tête.

i24NEWS: Est-ce que vous réalisez à quel point il est important d’apporter un peu de culture française à des gens qui ont fait le choix d’habituer ailleurs, loin de l’endroit où ils ont grandi ?

Sandrine Sarroche: Oui j’ai compris ça hier soir, justement, à cette fête où il y avait pas mal de franco-israéliens. J’ai senti qu’il y avait une véritable attente à Tel-Aviv, en Israël plus généralement, où les Français qui sont installés ne peuvent pas revenir en France tous les quatre matins pour retrouver l’offre culturelle habituelle et si je peux leur apporter un petit bout de France à croquer j’en suis ravie.

DR Sandrine Sarroche

i24NEWS: Vous tournez dans toute la France avec votre spectacle… Allez-vous l’adapter au public ici ?

Sandrine Sarroche: Oh nous allons sûrement improviser quelques chansons… De toutes façons, j’adapte ce spectacle en permanence. Pour Tel-Aviv, je prévois surtout des chansons politiques, des "tubes" que le public qui m’a découvert sur Paris Premiere appréciaient et qu’ils seraient déçus de ne pas retrouver. De la politique française donc. La politique, c’est à la fois ce qui rassemble et divise les gens et j’imagine qu’il en est de même pour les communautés françaises à l’étranger. En tout cas, je suis sûre que ce sera une belle soirée !

Humoriste, chanteuse, imitatrice, Sandrine Sarroche s’est imposée depuis des années parmi les comiques français incontournables, notamment grâce à ses chroniques sur Paris première face à Zemmour et Naulleau . Elle est aujourd’hui sur RTL et sur France 5 dans l’émission C’est à vous et est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle éponyme.