Idan Raichel à i24NEWS : "Jérusalem est notre capitale depuis 2 000 ans et le cœur de toute la création juive et sioniste"

"Toute œuvre créée par un Israélien vient de l’énergie de cette ville"

Dimanche soir, le chanteur israélien Idan Raichel était en concert à la salle Pleyel à Paris, pour célébrer la Journée de Jérusalem. Il était accompagné par une dizaine d'artistes pour ce spectacle organisé par le KKL.

Sur scène, les plus célèbres des musiques du Idan Raichel project ont été interprétées et ont ravi les centaines de français venus assister au spectacle. Le chanteur s’est dit très fier de participer à un concert organisé en partenariat avec le KKL et de célébrer le Jour de Jérusalem, ville dont il se sent particulièrement proche.

"Jérusalem est notre capitale depuis 2 000 ans et le cœur de toute la création juive et sioniste. Toute œuvre créée par un Israélien vient de l’énergie de cette ville", a-t-il déclaré au micro d’i24NEWS. "Nous avons grandi en écoutant de la musique israélienne, mais lorsqu’on voulait écouter de la musique d’ailleurs dans le monde on s’intéressait à ce que les gens écoutaient à Paris. C’est pourquoi nous sommes heureux de venir jouer ici pour tous ces gens qui sont venus nous voir. Nous sommes aussi reconnaissants envers le KKL qui nous a permis d’accomplir ce rêve pour les artistes israéliens de venir se produire en France".

"Idan Raichel correspond exactement à l’image actuelle d’Israël dans toute sa diversité et son melting pot", a déclaré à i24News le président du KKL France, Robert Zbili. "Israël est un ensemble, ce n’est pas une seule culture mais le mélange de plusieurs cultures qui se sont rencontrées et Idan Raichel a fait un thème artistique de ce mélange", a-t-il conclu.