Le Sénat veut faciliter la restitution des oeuvres spoliées par les nazis

Le texte vise à faciliter la sortie des œuvres des collections publiques et étend la période permettant les réclamations

Mardi, au Sénat, est examiné un projet de loi ayant pour objet la restitution d’œuvres d'art dont les Juifs avaient été spoliés par l'Allemagne nazie et par le régime de Vichy. Le texte vise à faciliter la sortie des œuvres des collections publiques et étend la période permettant les réclamations.

Lorsque les nazis s’emparent du pouvoir en Allemagne, en 1933, l'art "noble" est l'un des points central de leur doctrine. La persécution des Juifs conduira à la spoliation de leurs bien. Certains des membres éminents du régime en profiteront pour fonder leurs propres collections d’art comme Hermann Göring qui avait acquis en 1945, plus de 2 000 pièces, dont plus de 1 300 tableaux.

Reuters/File Un soldat américain observe des œuvres d'art volées par le régime nazi et entreposées dans une église à Ellingen, en Allemagne, le 24 avril 1945.

Depuis les années 1990 des mesures permettant le retour des œuvres dérobées par les nazis et leurs collaborateurs se sont multipliées à travers le monde.

Des programmes de recherche de ces œuvres sont lancés, notamment par les États-Unis, aidés des pays anciennement sous occupation. Au total 650 000 oeuvres sont déclarées volées par le régime nazi.

En France occupée, les œuvres pillées transitaient par le Musée du jeu de Paume à Paris avant d'être envoyées en Allemagne. Rose Valland, conservatrice française du Musée du Jeu de Paume à Paris, a joué un rôle décisif dans le sauvetage de plus

de 60 000 œuvres d'art sur les quelque 100 000 volées par les nazis au cours de l’Occupation. En 1940, elle a commencé à enregistrer les mouvements des œuvres volées aux familles juives et aux collections publiques qui passaient par son musée.

En notant l’origine et la destination des œuvres pillées, elle a ainsi contribué à la

restitution des biens culturels.

Fabrice COFFRINI (AFP) Un tableau d'Henri Matisse intitulé "Le chemisier bleu", conservé au Kunstmuseum de Berne, a été offert par Georges F. Keller

Sur la totalité des oeuvres pillées, environ 45 000 ont été restituées à leurs propriétaires avant 1950. La plupart des autres pièces ont été vendues, à l'exception de quelque 2 200 non réclamées, confiées à titre provisoire à la garde des musées nationaux. Au total depuis 1950, 199 œuvres et objets conservés par des institutions publiques françaises ont été restitués aux ayants droit de leurs propriétaires.

Eduardo Munoz Alvarez (AFP) Markus H. Stoetzel, avocat représentant l'héritier du Dr. August Liebmann Mayer, tient le tableau "Portrait d'un homme" perdu à la suite des persécutions nazies

En décembre 1998, 44 États signent la "déclaration de Washington" par laquelle ils s'engagent à "retrouver", et dans la mesure du possible restituer, les œuvres volées par les nazis, des principes réaffirmés en 2009 à Terezin. Aux États-Unis, la loi "Hear" de 2016 prolonge le délai pour réclamer la restitution d'une œuvre. Rapidement, des affaires de restitutions d'objets dérobés deviennent emblématiques. Parmi celles-ci, cinq chefs d’œuvres de Gustav Klimt provenant de la collection Bloch-Bauer, en Autriche, ont fait l'objet d'une longue bataille judiciaire. Ils ont fini par être restitués en 2006 aux ayants droit, et revendus par la suite à New York pour un montant total alors record de 328 millions de dollars.

DIETER NAGL (AFP) Adele Blocher-Bauer II" de Gustav Klimt, l'un des tableaux saisis par les nazis et qui a fait l'objet d'une bataille juridique pour en déterminer la propriété.

Autre affaire emblématique, la douane allemande découvre en 2012, à Munich et en Autriche, quelque 1 500 dessins, tableaux et gravures du collectionneur Cornelius Gurlitt, dont le père fut un marchand d'art ayant servi le régime hitlérien. En janvier 2021, le gouvernement allemand a annoncé que l'ensemble des 14 œuvres d'art de Gurlitt identifiées comme ayant été volées à des juifs avaient été restituées à leurs propriétaires.

PATRIK STOLLARZ (AFP/File) Peinture de Claude Monet provenant de la collection du marchand d'art allemand Hildebrand Gurlitt, décédé à l'époque nazie.

Au niveau international, les chercheurs estiment que 100 000 œuvres volées par les nazis n’ont toujours pas été restituées.