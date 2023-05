À Cannes "The Idol", la sulfureuse série d'HBO, enflamme la montée des marches

La série met en scène Jocelyn (Lily-Rose Depp) ancienne pop-star dont la carrière déraille suite à une dépression nerveuse

Lundi soir, ont été projetés sur la croisette les deux premiers épisodes de la série "The Idol", réalisée par l'américain Sam Levinson, avec en vedettes Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd.

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP L'actrice franco-américaine Lily-Rose Depp pose lors d'un photocall pour la série télévisée "The Idol" en marge de la 76e édition du Festival de Cannes à Cannes, dans le sud de la France, le 23 mai 2023

La série met en scène Jocelyn (Lily-Rose Depp) ancienne pop-star dont la carrière déraille à la suite d'une dépression nerveuse. Déterminée à retrouver son statut d'idole, elle fera la rencontre de l'imprésario Tedros (The Weeknd) patron d'une boîte de nuit et ancien leader d'une secte en qui elle espère son retour sur le devant de la scène.

Une série qui, si elle avait déjà commencé à faire parler d'elle pour son casting, enfamme les réseaux à cause de polémiques liées aux conditions de tournage. Point de départ, un article à charge du magazine Rolling Stones titré "The Idol : Comment la prochaine "Euphoria" de HBO est devenue un porno de torture tordu". Y sont dénoncées des scènes de nudité, des photo intimes de "Joss" qui deviennent virales, des scènes de masturbations explicites.

LOIC VENANCE / AFP Le chanteur canadien Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd (L) et l'actrice franco-américaine Lily-Rose Depp arrivent pour la projection du film "The Idol"

Une polémique dont s'est amusé The Weeknd, chanteur de Afterhours, en publiant sur Instagram un extrait de la série qui se moque ouvertement du magazine. Les six épisodes seront diffusés à partir du 4 juin sur HBO.