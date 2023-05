Les auteurs de la série Fauda de retour au Liban avec "Ghosts of Beirut"

"Ghosts of Beirut" raconte l'histoire de l'homme qui, avant le 11 septembre, a tué plus d'Américains que n'importe qui d'autre dans le monde

Les auteurs israéliens à l'origine de l'énorme succès de Netflix "Fauda" sont de retour avec une nouvelle série en quatre parties sur le terroriste libanais Imad Mughniyeh. "Ghosts of Beirut" raconte l'histoire de l'homme qui, avant le 11 septembre, a tué plus d'Américains que n'importe qui d'autre dans le monde. Il a fini par mourir dans un attentat à la voiture piégée à Damas, attribué à une opération conjointe de la Central Intelligence Agency et de l'agence d'espionnage israélienne Mossad.

"Notre mission était de raconter l'histoire d'un homme, d'un terroriste, d'un monstre en quelque sorte, dont la plupart des Américains ignorent le nom ou l'histoire, bien qu'il ait réellement dessiné le visage du Moyen-Orient et du terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui", a expliqué Avi Issacharoff, co-créateur de "Fauda" et de "Ghosts of Beirut", à i24NEWS.

"Nous voulions donc raconter l'histoire incroyable d'un homme et de sa traque qui a duré environ 26 ans ; la CIA, le Mossad et d'autres services de renseignements occidentaux l'ont pourchassé sans succès pendant toutes ces années", a-t-il ajouté.

JACK GUEZ (AFP) Le journaliste israélien Avi Issacharoff, co-auteur de "Fauda"

"Les événements sont réels, nous ne pouvions pas les simuler, et surtout pas la fin de Mughniyeh. Mais nous pouvions romancer les scènes dans lesquelles on voit les relations internes au sein du Hezbollah ou avec sa famille", a-t-il expliqué, faisant référence au mouvement terroriste libanais dont Mughniyeh était le commandant.

Avi Issacharoff, cocréateur de la série, journaliste et spécialiste du moyen-orient a également souligné les obstacles rencontrés dans l'écriture de l'histoire du terroriste.

"Notre travail de journaliste consiste à trouver la vérité ou ce qui s'en rapproche le plus. Le problème, c'est qu'il y de nombreuses versions de la vérité... Je pense que l'émission suscitera la curiosité au Liban, car cet homme a fait tant de mal à la population. Qu'ils soient chiites, chrétiens ou sunnites, je pense que les gens aimeraient en savoir plus sur Mughniyeh."