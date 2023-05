Festival de Cannes : "L'enlèvement" revient sur l'affaire d’un enfant juif volé au nom du Pape

Edgardo Mortara, baptisé en secret par une domestique, avait été soutiré en 1858, à sept ans, à ses parents, sur ordre des autorités du Pape antisémite Pie IX

Le film "L'enlèvement", de l’Italien Marco Bellochio, en compétition à Cannes, rouvre une page sombre de l'antisémitisme de l'Église avec l’affaire Edgardo Mortara, un enfant juif de Bologne enlevé à sa famille sur ordre papal au 19e siècle. L’enfant, baptisé en secret par une domestique, avait été soutiré en 1858, à l'âge de sept ans, à ses parents, sur ordre des autorités du Pape antisémite et obscurantiste Pie IX, pour être éduqué dans la religion catholique à Rome.

Le réalisateur italien Marco Bellochio

"C'est un épisode important de l'histoire italienne car c'est l'un des tout derniers enlèvements opérés au nom de l'Eglise en Italie", à l'époque où le Pape était également roi et le pays en train de s'unifier, indique le réalisateur, dont le film dénonce à la fois le dogme et le prosélytisme. "Les forces libérales, progressistes, ont interprété cet événement comme barbare, et ce petit fait a suscité un grand scandale dans le monde entier", poursuit-il.

Sous forme de fresque historique, le film retrace le combat de la famille Mortara contre l'Église pour récupérer son enfant, jusqu'à un procès intenté par les nouvelles autorités laïques à l'ancien inquisiteur de la ville, ordonnateur du rapt. Le petit Edgardo, lui-même, semble pris dans un "syndrome de Stockholm" : écartelé entre la fidélité à sa famille et au catholicisme. Il deviendra prêtre, ne quittera jamais les ordres et tentera jusqu'au bout de convertir sa mère.

L'histoire, qui montre aussi l'antisémitisme du pape Pie IX, a intéressé Steven Spielberg, avant d’être racontée par Marco Bellochio. Le réalisateur de 83 ans, l'un des plus grands noms du cinéma italien contemporain, s'est inlassablement attaqué aux institutions et à l'Église, pilier de la société italienne, notamment en 2002 avec "Le sourire de ma mère", présenté à Cannes.