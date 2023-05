Salomé Maarek a été contactée pour exposer à la semaine du design aux Pays Bas, considérée comme la plus importante du vieux continent

À l’académie Bezalel à Jérusalem, une étudiante franco-israélienne, Salomé Maarek, a développé une technique de coloration naturelle du verre à partir de la pierre d’Israël. Une avancée majeure qui a attiré l’attention d’autorités reconnues dans le monde du design. Salomé Maarek exposera son travail du 6 au 18 août prochain.

Tout a commencé en 2019, à son arrivée en Israël dans le cadre d’un échange universitaire à l’académie d’art et de design de Bezalel à Jérusalem après ses études de mode à Paris. La jeune fille choisit alors d’étudier le soufflage de verre. Egalement très sensible à la protection de l’environnement, elle constate que son domaine reste défaillant en la matière.

i24news Pierres précieuses brutes

"Toutes les couleurs qu'on utilise sont très toxiques, on ne peut pas les respirer proches de nous à cause des métaux lourds. Sauf que les souffleurs de verre ne changent pas ça parce qu ils préfèrent utiliser un verre qui a une belle couleur, une belle transparence que de chercher une nouvelle alternative. Moi en tant que souffleuse de verre, j'ai voulu chercher ça. Donc j'ai contacté un géologue de l'université hébraïque qui m a aidée pendant plus de 2 ans", explique-t-elle.

Une démarche éco-responsable et un véritable travail d’orfèvre qui la pousse à voyager dans tout Israël à la recherche de la perle rare. Elle a pour objectif de dénicher des pierres provenant de différentes régions du pays, qu’elle mélange avec son verre pour le colorer naturellement. Selon les endroits, les teintes diffèrent : vers le sud du pays, Salomé Maarek identifie des tons plus verts ou bleus. Une façon pour elle de s’approprier la terre d’Israël.

i24news Salomé Maarek choisi les pierres préciseuses qu'elle incorporera à son verre

"La pierre c'est la chose qu'on retrouve le plus en Israël avec le sable et le cuivre. Je me suis dit: pourquoi ne pas utiliser de la pierre que je trouve dans la rue ?"

Un projet local au départ mais qui pourrait bien s'exporter... Cette innovation attire rapidement l'œil des experts du design jusqu’en Europe. L’année dernière, le travail de Salomé Maarek a été publié dans plusieurs magazines spécialisés. Elle a ensuite été contactée pour être exposée à la semaine du design aux Pays Bas, considérée comme la plus importante du vieux continent, mais aussi à Londres, et à Berlin.

i24news Fonte du verre

i24news Pierres précieuses travaillées et serties.

Désormais, elle mêle la mode et le design à son verre en proposant ces accessoires façon bijoux. L’un des nombreux projets qu’elle présentera lors de son exposition de fin d’études en août prochain. Des ambitions qui pourraient bien lui permettre de dépasser le plafond de verre.