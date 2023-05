Margot Robbie : "Gal Gadot a renoncé à un rôle dans 'Barbie'"

Gal Gadot l'actrice israélo-américaine incarnait parfaitement "l'énergie de Barbie"

Margot Robbie, qui a produit et joue dans le film Barbie qui sort cet été, et la réalisatrice Greta Gerwig, responsable du casting, voulaient des actrices capables de dégager "l'énergie de Barbie", comme elle le décrivent. Et comme Robbie l'a expliqué lors d'un entretien pour le magazine Vogue, Gal Gadot l'actrice israélo-américaine incarnait parfaitement "l'énergie de Barbie". "Gal Gadot est si incroyablement belle, mais vous ne la détestez pas pour cela, parce qu'elle est si sincère et si gentille", a-t-elle lancé.

En fin de compte, Gadot n'était pas disponible pour interpréter le rôle convoité, mais Vogue a dressé la liste des actrices qui, selon Robbie et Gerwig, dégageaient une "énergie Barbie" et étaient disponibles. Parmi cette liste, on retrouve Issa Rae, Hari Nef, Emma Mackey, Dua Lipa, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp et Kate McKinnon, entre autres. Selon le magazine, Robbie représente, elle, la "Barbie stéréotypée".

Steven FERDMAN (AFP) L'actrice australienne Margot Robbie à New York le 4 décembre

"Barbie", qui sortira aux États-Unis le 21 juillet 2023, est l'un des films les plus attendus de l'année. Il est réalisé par Greta Gerwig, qui a écrit le scénario avec son mari cinéaste Noah Baumbach, et surtout met en scène le couple attendu Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbie et Ken. Les détails de l'intrigue sont toujours secrets, mais on sait que les deux personnages principaux se retrouvent à passer du monde de rêve de Barbie au monde réel.