Simply the best... La chanteuse Tina Turner est décédée à 83 ans

La chanteuse d'origine américaine Tina Turner est décédée mercredi à 83 ans.

Danseuse, actrice et compositrice, elle a rapidement acquis le titre de "Queen of Rock & Roll", reine du rock avec les tubes qu'elle enchaine : Proud Mary, Simply The Best, What's Love Got To Do With It ou We Don't Need Another Hero...

Un cancer, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale l'avaient pourtant dramatiquement affaiblie ces dernières années. "Tina Turner est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie", peut-on lire dans le communiqué relayé par Sky News, "avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône".

Tina Turner est l'une des artistes les plus populaires du monde, avec des ventes de disques estimées à plus de 180 millions de disques. Au Royaume-Uni, elle compte trente-trois Top 40 dans le UK Singles Chart et tous ses albums depuis Private Dancer ont atteint la première place. Elle fait partie avec Diana Ross et Aretha Franklin des chanteuses afro-américaines les plus influentes du 20e siècle.

Tina Turner a été la première artiste noire et la première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stone, qui l'a classée parmi les 100 plus grands artistes de tous les temps et les 100 plus grands chanteurs de tous les temps.

Elle a remporté 12 Grammy Awards, dont un Grammy Lifetime Achievement Award, et est lauréate en 2005 du Kennedy Center Honors. Elle a également son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et le St. Louis Walk of Fame.