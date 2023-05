Clémentine Célarié, mère juive psychanalyste qui n’aime pas son fils? Ce soir, dans Culture

Au sommaire, la nouvelle série drôle décalée "Besoin d’Amour", de Fred Hazan. On l'avait découvert à Seriesmania, la voilà sur OCS en France

On a eu envie de vous montrer celle qui est derrière presque tous les génériques des meilleures séries israéliennes. Elle a fait Fauda, entre autres... Merav Sharam. Elle bosse aussi bien avec l’intelligence artificielle qu’avec son ordi et son crayon ! On a été la voir chez elle.

Au sommaire également la nouvelle série drôle décalée "Besoin d’Amour", de Fred Hazan. On l'avait découvert à Seriesmania, la voilà sur OCS en France. Scénario ultra bizarre et très plaisant avec, entre autres, Clémentine Célarié dans le rôle d’une mère juive psychanalyste qui n’aime pas du tout son fils. Elle est notre invitée dans la deuxième partie de cette émission.

Dans ce journal, nous recevons également Frédéric Couderc pour son roman "Hors d’atteinte". Une enquête mi-polar, mi-roman familial autour de Horst Schumann, tortionnaire nazi traqué par le Mossad et qui n’a jamais été attrapé. Et puis un petit tour dans les grottes de Beit Govrin, avec une installation sonore et visuelle qui laisse rêveur.