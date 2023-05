Fauda, Valley of Tears, Fire Dance, qui se cache derrière les génériques des meilleures séries israéliennes ?

Son principal adversaire à l'ère du binge-watching : le bouton ignorer l’introduction, utilisé 136 millions de fois par jour sur Netflix

Derrière les génériques de Fauda, et récemment de Kipat Barzel, Fire Dance ou encore Red Skies, il y a Merav Shacham. Elle est israélienne, son métier : réaliser ces séquences d’ouverture de quelques secondes et si addictives qu’on retrouve en préambule de nos series préférées.

1 minute, c'est le temps imparti pour planter le décor de la saison 4 de Fauda. Si vous avez machinalement zappé le générique d’ouverture, vous avez certainement loupé quelque chose. Merav Shacham, créatrice du studio Bananamoon, est celle qui fabrique les génériques de la série israélienne qui cartonne depuis la saison 1, diffusée il y a 8 ans. Un travail visuel qui débute depuis son ordinateur, chez elle, à Tel Aviv. "Un bon générique doit être iconique, on doit s’en souvenir, ça dépend de pas mal de paramètres visuels, de la musique," explique-t-elle au micro d'i24news pour le magazine CULTURE.

"Je voulais trouver un langage graphique propre à la série alors j’ai commencé à imaginer des symboles pour la bande des 4 soldats de Fauda. Tout est parti de là.

Dans cette grosse production, j’ai le privilège d’apporter ma petite touche, le résultat c’est un peu mon sentiment, mon interprétation de la série", poursuit-elle.

"Kipat Barzel", "Valley of Tears", "A Body that works"... Si l'identité visuelle de ces séries israéliennes à succès et leurs génériques se ressemblent, ce n’est pas un hasard. Depuis 2015, les créateurs de séries ne peuvent plus se passer de la touche finale apportée par Merav Shacham. À son actif : déjà une quarantaine de génériques, pour beaucoup de grandes plateformes, comme Netflix ou HBO.

i24news Merav Shacham. Bananamoon studio

Son principal adversaire à l'ère du binge-watching : le bouton ignorer l’introduction, utilisé 136 millions de fois par jour sur Netflix, ce qui l’oblige à redoubler de créativité. "On me demande de plus en plus ce qu’on appelle des génériques logos. Un logo, un peu d’animation et c’est tout. Ça fait 5, 10 secondes maximum, c’est un plus grand challenge, c’est sûr. On doit dire tellement en si peu de temps !", explique Merav. "Pour la série "A Body that works", je savais dès le début qu’il fallait quelque chose de très minimaliste en termes d’effets visuels. Vous avez tous ces éléments sur la grossesse, les semaines successives de grossesse, vous voyez des chronologies. "

La dernière réalisation de Merav Shacham : le générique de la série "Red Skies", produite par Ron Leshem. Le premier générique d'une série télé animé entièrement à l’aide de l’intelligence artificielle et une esthétique "brouillonne" qui a séduit la réalisatrice, qui en a fait son nouveau hobby.

Si la réalisatrice du générique de "Valley of Tears" fabrique aujourd'hui les génériques de deux nouvelles séries israéliennes, dont l’une pour Netflix, son talent s'exprime également dans l’espace public. Elle a en effet récemment présenté sa première exposition dans une galerie d'art, à Ramat Hasharon.