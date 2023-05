Mahlagha Jaberi a foulé le tapis rouge dans une robe dont la jupe portait l'inscription "Stop executions" en lettres dorées

La mannequin irano-américaine Mahlagha Jaberi est arrivée au Festival de Cannes vendredi portant une robe dont l’encolure est formée d’une corde avec un nœud coulant, en signe de protestation contre les exécutions en Iran. Elle a foulé le tapis rouge dans une robe bodycon noire signée Jila Sabre dont la jupe portait l'inscription "Stop executions" en lettres dorées.

Mahlagha Jaberi, l'une des mannequins iraniennes les plus populaires, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo d’elle-même dans cette tenue avec la mention "Stop executions" et la légende "Dedicated to the people of Iran" (Dédié au peuple iranien).

La mannequin est une fervente partisane du mouvement de protestation en Iran. Son compte Instagram, suivi par plus de quatre millions de personnes, affiche le slogan de la manifestation : "Femme. Vie. Liberté ". Après avoir posté la vidéo avec la robe, Jaberi a reçu des milliers de commentaires louant sa bravoure.

La communauté internationale a largement critiqué Téhéran pour la récente augmentation du nombre d'exécutions. Selon le groupe Iran Human Rights, basé en Norvège, l'Iran a exécuté plus de 220 personnes depuis le début de l'année, ce que beaucoup associent à la répression du mouvement de protestation.