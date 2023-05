Al Pacino bientôt père de son 4e enfant, à 82 ans

Entre 2019 et 2020, il est notamment sorti en avec l'actrice israélienne Meital Dohan

L'acteur Al Pacino âgé de 82 ans attend son 4e enfant avec sa compagne Noor Alfalah, 29 ans. Le couple est ensemble depuis avril 2022.

L'acteur américain d'origine italienne est déjà papa de Julie Marie, 33 ans et de jumeaux de 22 ans, Anton et Olivia. Entre 2019 et 2020, il est notamment sorti avec l'actrice israélienne Meital Dohan.

Au cours d'une carrière s'étalant sur plus de cinq décennies, il a reçu de nombreux prix et nominations dont notamment un Academy Award, deux Tony Awards et deux Primetime Emmy Awards.

Il a également été honoré du Cecil B. DeMille Award en 2001, du American Film Institute Life Achievement Award en 2007 et de la National Medal of Arts en 2011.