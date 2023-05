Robbie Williams chante avec un musicien de rue sur la promenade de Tel Aviv

"Je suis là, c'est ma réponse. Dans mon corps, mon âme et mon esprit, je suis ici devant vous et je suis très heureux d'être ici", a martelé Robbie Williams

Deux jours avant le concert qu’il doit donner à Tel Aviv, le chanteur britannique Robbie Williams a surpris les habitants de la ville en chantant avec un musicien de rue, sur le bord de mer. Il s’est spontanément assis à côté du musicien et les deux ont chanté son tube Angels, sorti en 1997, lors du premier album solo de Robbie Williams.

Robbie Williams, qui revient sur une scène israélienne après huit ans d’absence, a donné une conférence de presse mardi avant la représentation de jeudi au parc Hayarkon. "La dernière fois que je suis venu, j'étais excité de découvrir Israël et son peuple", a dit l’ancien chanteur du groupe Take That. "Il y a beaucoup de sourires, d'accueil et de gentillesse ici", s’est-il réjoui. "Je n'ai eu aucun scrupule à venir en Israël", a-t-il affirmé, lui qui avait demandé à l’avance de ne pas poser de questions sur la politique. "Je suis là, c'est ma réponse. Dans mon corps, mon âme et mon esprit, je suis ici devant vous et je suis très heureux d'être ici", a martelé Robbie Williams.

VALERY HACHE / AFP Robbie Williams et son épouse Ayda Field

Au mois de février, Robbie Williams avait déclaré qu’Israël tenait une place spéciale dans son cœur lors d’une interview au quotidien israélien Israel Hayom. Il avait alors avoué que le mot Israël lui faisait immédiatement penser à "la terre des ancêtres de ma bien-aimée". En effet, son épouse et mère de ses enfants Ayda Field est juive. Ce serait même pour lui une raison de choisir le judaïsme "s’il devait choisir une religion", avait-il assuré.