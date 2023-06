L'entremetteuse juive de Netflix partage ses conseils en matière de rencontres

Dans une interview à i24NEWS, Aleeza Ben Shalom recommande aux célibataires de chercher un partenaire issu de la même culture

Aleeza Ben Shalom, l'animatrice de la populaire émission consacrée aux rencontres amoureuses sur Netflix, "Jewish Matchmaking", a partagé son expérience et offert des conseils aux célibataires lors d'une interview avec i24NEWS. Elle a détaillé le défi de naviguer entre les émotions face caméra et la facilité étrange qu'elle éprouvait en l'oubliant complètement une fois immergée dans la conversation sincère avec les participants.

Elle a souligné le double tranchant de la technologie et des sites de rencontres offrant des options presque infinies mais pouvant également provoquer ce qu'elle a appelé une "paralysie de l'analyse". Elle a suggéré que, malgré la variété des choix, on peut se perdre dans l'idée qu'il y a toujours quelque chose de mieux, négligeant ainsi l'interaction humaine en face de soi.

Cette mère de cinq enfants, originaire de Philadelphie et vivant actuellement en Israël, a voyagé dans le monde entier pour rencontrer des célibataires et les guider dans leur quête d'un partenaire. Elle leur a notamment conseillé de chercher un partenaire d'une culture similaire. Selon la marieuse, plus on a de points communs - que ce soit le contexte culturel, le lieu, la personnalité, la famille ou la façon dont on interagit - plus la relation est facile et excitante. "Lorsqu'il y a des différences culturelles, c'est en fait un grand défi, car non seulement je dois apprendre à vous connaître, mais je dois aussi apprendre les nuances de votre façon d'agir dans le monde", a-t-il affirmé

Aleeza Ben Shalom a également donné des conseils pour ceux qui naviguent dans le monde des rencontres, exhortant les gens à donner à la fois à leur partenaire potentiel et à eux-mêmes une véritable chance. Elle encourage à prendre le temps de se sentir à l'aise et d'apprendre à connaître l'autre personne.

Quant à l'avenir de "Jewish Matchmaking", elle espère que Netflix renouvellera l'émission pour une deuxième saison, permettant aux téléspectateurs de suivre l'évolution des couples vers le mariage.