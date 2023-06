Dans le single Ani, Omer Adam chante "Je ne pars pas, je ne m'enfuis pas, je vais chercher mon âme, peut-être que je reviendrai beaucoup plus heureux"

Le chanteur israélien à succès Omer Adam sort, ce jeudi, un nouvel album intitulé "Sof haolam" (Fin du monde). L'album comprend 18 titres sur lesquels il a travaillé avec les noms les plus en vogue de la musique israélienne du moment. Il a notamment collaboré avec Ron Biton, Odeya, Doli &Penn, Yinon Yahel, ou encore Avi Ohayon. Mais l’une des collaborations les plus intéressantes est celle avec David Broza, avec lequel il a repris le titre à succès de ce dernier, "Sigaliyot" (Violettes) sorti en 1993.

Omer Adam a travaillé sur l'album à la fois en Israël et à l'étranger, notamment à Dubaï où il s'était installé, et aux États-Unis. Il a fait venir dans ces pays les artistes qui ont participé à ce nouvel album, qu’il décrit comme "à découvert, personnel et éclectique".

Après une période pleine de bouleversements dans sa carrière, notamment autour d’une performance de seulement 58 minutes au parc Hayarkon, qui a suscité la colère de ses fans et une demande de compensation, Omer Adam avait pris la décision de faire une pause dans sa carrière.

Avec sa compagne, le mannequin Yael Shelbia, il s’était exilé à Dubaï pendant six mois, avant de revenir en Israël récemment, déclarant que le pays lui avait manquait. En décembre dernier, il a sorti le single "Ani" (Moi), qui fait partie du nouvel album dans lequel il chante "Je ne pars pas, je ne m'enfuis pas, je vais chercher mon âme, peut-être que je reviendrai beaucoup plus heureux".