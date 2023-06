Fania Oz-Salzberger, fille d'Amos Oz, nous accorde une interview exclusive chez elle pour évoquer la figure de son père, incontournable des lettres israéliennes

Ce soir dans Culture nous recevons une invitée exceptionnelle! Fania Oz-Salzberger, fille du célèbre Amos Oz, parti en 2018 et l’une des plus grandes voix du pays. L’auteur de Seule la mer, de Judas, d’une histoire d’amour et de ténèbres entre autres. Sa fille et complice Fania n’a pas beaucoup parlé dans les médias depuis. Elle nous accorde un entretien spécial chez elle, en exclusivité.

Ce sera dans la 2e partie, l’occasion de parler littérature, traduction, héritage. Avec la mort de Meir Shalev, D’Aleph Beth Yehoshua ou Aharon Appelfeld, on se demandera ce qui reste comme voix d’Israël dans la littérature.

Au sommaire également : Netflix et la question juive, pour paraphraser Sartre et Freud . Vous aurez constaté qu’en quelques années le petit monde juif et spécialement le petit monde des orthodoxes et des ultra orthodoxes non seulement fascine la plateforme américaine mondiale, mais lui permet aussi de faire ses meilleures audiences. Pourquoi ? Avec quoi ? Comment ? c’est ce qu’on verra ce soir.

Un petit tour également du côté de l’Iran et d'Israël. Malgré la menace de destruction qui pèse sur le pays, les deux ne cessent de se faire de l'œil au cinéma. L' Iran et Israël sur grand écran, ça laisse rêveur. Et puis nous recevons l’auteur du livre Les Irascibles. Très bonne fiction autour des figures bien réelles de l’art abstrait américain Jackson Pollock, Mark Rothko, De Kooning. Des artistes qui ont révolutionné la peinture moderne.