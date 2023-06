France : le documentaire "Return to Raqqa" remporte le Grand prix du Figra

Il a également remporté dans la catégorie plus de 40 minutes le prix du jury jeunes et le prix du public

Le documentaire d'Albert Solé et Raul Cuevas, "Return to Raqqa", sur l’enlèvement de 19 journalistes capturés par l’État Islamique, a remporté en France le Grand prix du 30e Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société (Figra).

Ce documentaire, choisi par le jury présidé par Frédéric Tonolli, grand reporter, a également remporté dans la catégorie plus de 40 minutes le prix du jury jeunes et le prix du public, a indiqué dans un communiqué la direction du festival qui s'est déroulé à Douai (Nord).

"Killing of a journalist" de Matt Sarnecki, sur le journaliste d'investigation slovaque Jan Kuciak, assassiné en 2018 alors qu'il enquêtait sur des affaires de fraude fiscale concernant des oligarques influents, a remporté le prix du 30e anniversaire du Figra.

Le prix spécial du Jury a été décerné au documentaire "Sous la loi des talibans" de Patrick de Saint Exupery et Pedro Brito Da Fonseca et la mention spéciale du Jury à "La Vengeance de Poutine" d'Antoine Vitkine.

Dans la catégorie moins de 40 minutes, c'est "Zama Zamas, les forçats du charbon" de Sophie Bontemps, sur les hommes qui descendent dans des mines illégales en Afrique du Sud arracher à coup de pioche quelques kilos de charbon pour nourrir leurs familles, qui a remporté le Grand prix.