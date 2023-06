La fine fleur de l'humour parisien sur scène à Tel Aviv le 8 juin

Félix Dhjan, Sandrine Sarroche et Samuel Bambi se partageront la scène pour lancer la fête juste avant la Gay pride dans la ville blanche

"Nous avons plus que jamais besoin de rire et de se détendre, mais aussi de retrouver un peu de culture et d'humour parisien!" Steve Suissa, producteur du Tel Aviv Comedy Festival, a de quoi se réjouir. Le 8 juin, il accueillera dans la ville blanche Félix Dhjan, Sandrine Sarroche et Samuel Bambi, sur une même scène et en une même soirée.

Félix Dhjan, c'est le pensionnaire du Jamel Comedy Club, le millionnaire de vues sur YouTube, l'humour corrosif et vaguement communautaire en héritage ! Sandrine Sarroche, la chroniqueuse télé qui remplit les théâtres et passe avec brio des vacheries politiques acerbes aux mélodies enchanteresses, et Samuel Bambi, fils d'une mère juive tunisienne qui le rêvait dentiste, standupiste né, qui a fait ses armes de Paris à New York avec son complice Younès avant de se lancer en solo...

Après le succès de la première édition, le Tel Aviv Comedy Festival revient ainsi le 8 juin 2023 pour faire découvrir les meilleurs spectacles et les nouveaux talents au public francophone israélien !

Ce festival dédié à l’humour francophone, imaginé et produit par Steve Suissa, Mickaël Chetrit et Thierry Colby, avait joué à guichet fermé lors de sa première édition l'année dernière, preuve que "tout le monde a besoin de rire", analyse Steve Suissa. Pour réserver les dernières places, c'est ici !