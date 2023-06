Eurovision 2024 : le candidat israélien sera choisi dans "La nouvelle star"

Pendant les six saisons de l'émission dont la diffusion a commencé en 2013, un représentant israélien avait été choisi pour la compétition

L’Autorité de radiodiffusion d’Israël a décidé que le représentant du concours de l'Eurovision qui se tiendra en Suède en 2024 sera choisi dans le cadre de l'émission HaKokhav HaBa (Nouvelle star ndlr). "Malgré le succès extraordinaire de Noa Kirel, qui a remporté la troisième place après avoir été sélectionnée en interne l'année dernière par l'équipe de la société, il a été décidé de mener à bien le processus de sélection par l'intermédiaire de la société Keshet. La décision a été prise en raison des coûts élevés de financement des préparatifs de la compétition, a déclaré l'organisme de radio-télévision publique d'Israël.

Pendant les six saisons du concours de chant dont la diffusion a commencé en 2013, un représentant israélien a été choisi pour la compétition. Neta Barzilai, qui a remporté l'Eurovision 2018 avec la chanson "Toy", a également représenté Israël après avoir remporté l'émission. Outre Barzilai, le programme a envoyé Nadav Guedj, Hovi Star, Imri Ziv, Kobi Marimi et Eden Elena au concours pour représenter l'État hébreu. Tamir Greenberg et Eliav Zohar, qui ont remporté l'émission au cours des saisons où les candidats ne concouraient pas pour la représentation à l'Eurovision, ont reçu un prix d'un million de shekels.

Netta Barzilai

Le représentant d'Israël pour le concours Eurovision de la chanson de cette année a été choisi à l'unanimité par un comité professionnel convoqué par la société. Kirel est arrivée à la troisième place avec la chanson "Unicorn", qu'elle a écrite avec Doron Medalie, May Sfadia et Yinon Yahel. Comme l'avaient prédit les bookmakers, la chanteuse suédoise Loreen est arrivée à la première place.