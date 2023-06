"Untitled judo" est le tout premier film co-réalisé par un Israélien et une Iranienne

Travailler avec des cinéastes iraniens n’est plus un tabou pour les réalisateurs israéliens. Eran Riklis ou Guy Nattiv ont récemment tourné des

films qui sont des co-productions israélo-iraniennes. Cela peut surprendre, quand on sait à quel point ces deux pays sont ennemis… Mais cette hostilité n'est pas de mise dans le monde du cinéma.

Dans "Lire Lolita à Téhéran", une coproduction israélo-italienne présentée au marché du film à Cannes, des actrices iraniennes de renom ont ainsi été dirigées par le réalisateur israélien Eran Riklis. Le film, adapté du roman à succès d’Azar Nafisi sorti en 2003, raconte l’histoire d’une enseignante iranienne qui fait découvrir a ses étudiantes des classiques de la littérature occidentale interdits après la révolution islamique.

Pour briser le tabou du mariage cinématographique entre Israël et l’Iran, le réalisateur Guy Nattiv est allé encore plus loin. Le cinéaste israélien, oscarisé pour son court métrage "Skin", a fait équipe avec l'actrice franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi, récompensée à Cannes. Le fruit de cette collaboration : "Untitled Judo", un thriller produit par Keshet et présenté a la dernière Berlinale, qui est le tout premier film co-réalisé par un Israélien et une Iranienne.

Ce long métrage met en scène une judoka iranienne forcée de perdre un combat sur ordre des mollahs, lors d'un championnat du monde. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle, bien réelle, du judoka iranien Saeid Mollaei qui a tout fait en 2019 pour éviter d’avoir a affronter l’Israélien Sagi Muki sur le tatami.

Situations absurdes, contradictions, rébellion ou exil… des thèmes qui résonnent a Jérusalem comme à Téhéran, si loin et à la fois si proches. Preuve en est, le fait que 42 critiques de cinéma iraniens ont inclus "Synonymes" de l’Israélien Nadav Lapid dans leur top 10 des meilleurs films de l'année 2019.

La fiction a bien le pouvoir de dépasser la guerre entre l'Iran et Israël, comme on le voit aussi avec le succès de la série israélienne "Téhéran", mettant en scène une agente du Mossad envoyée en mission dans le pays de tous les dangers…

Se rendre en Israël n’est plus un tabou non plus, c’est même un acte de courage et de défiance pour plusieurs réalisateurs iraniens en exil. L’inverse - des réalisateurs israéliens en Iran - demeure pour le moment impossible.

Envisager même de projeter des films israéliens dans la République islamique n'est pas pensable. Pas trace de de longs-métrages, documentaires ou dessins animés blanc bleu ni au cinéma, ni à la télévision, ni en streaming. Les mollahs vont jusqu'à interdire également la distribution des films iraniens "chez l'ennemi sioniste". Face aux pressions, on se souvient que le distributeur de "Juste une nuit" d’Ali Asgari, film franco-iranien, avait préféré se retirer de la compétition du Festival du film de Jérusalem.

LOIC VENANCE / AFP L'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi

Malgré le boycott, il arrive parfois que des Israéliens parviennent "à s'infiltrer" sur les écrans iraniens. En 2016, un documentaire sur Anne Frank tourné à Jaffa et Gaza, et donnant la parole à des Arabes israéliennes, avait été projeté clandestinement face à un groupe d’étudiants. Un fait d'autant plus exceptionnel que le réalisateur croate avait inclus dans son film des explications sur la Shoah, un mot qui ne se prononce pas en Iran…

Autre tour de passe-passe en 2019 : le film "Ashmina" primé au festival du court métrage de Téhéran grâce au fait que Dekel Berenson, son réalisateur israélien basé au Royaume-Uni, avait pris soin de pas d'identifier comme tel…