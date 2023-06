Guns N' Roses en Israël : une soirée inoubliable à guichets fermés

60 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous au parc Hayarkon de Tel Aviv

Le groupe de rock américain Guns N' Roses, a enchanté les 60 000 spectateurs du concert donné au parc Hayarkon de Tel Aviv lundi soir. Le show musical de trois heures a été joué en direct, sans play-back. "Nous voulions un petit rassemblement", a déclaré le chanteur Axl Rose après la troisième chanson, invitant la foule à chanter avec lui. "Nous sommes heureux que vous soyez venus", leur a-t-il dit. Cela fait six ans que le groupe ne s’était pas produit dans l’État hébreu.

Axl Rose, débordant d’énergie, a même demandé à la foule si elle pouvait tenir le coup : "Vous tenez bon ? Je vous surveille !", s’est-il exclamé. Il s'est accordé, ainsi qu'au public, une petite pause, pour la chanson plus calme "November Rain", en s'asseyant devant le piano pour une performance de 7 minutes.

La chanson "It's So Easy" a ouvert le bal, et le groupe a chanté ses classiques les plus appréciés, comme "Welcome to the Jungle" et "Sweet Child o' Mine". Toute la foule, presque à l'unisson, a sorti son smartphone en entendant le début de "Sweet Child O' Mine". Le groupe américain a dédié sa chanson "Civil War" à l'Ukraine, en pleine invasion russe.

Avant de faire vibrer la Terre sainte, le groupe a décollé en jet privé des Émirats arabes unis, dans le cadre de sa tournée mondiale. La prochaine étape prévue est l'Europe, pour 15 concerts, après quoi les légendes reviendront en Amérique du Nord en août, avant de terminer leur tournée à Vancouver en octobre.