Le chanteur américain Bruno Mars en concert en Israël

Il se produira le 4 octobre 2023 au Park Hayarkon

Bruno Mars, le chanteur américain considéré comme l'une des plus grandes stars de la pop au monde, se rendra en Israël pour un concert unique qui aura lieu le jour de la fête de Souccot le 4 octobre au Park Hayarkon de Tel-Aviv, a annoncé mercredi matin la société de production Live Nation Israel.

Il s'agit du premier concert du chanteur en Israël. Le prix des billets sera de 385 shekels (98 euros) pour la pelouse, 855 shekels (218 euros) pour la catégorie "golden ring" et 955 shekels (243 euros) pour la catégorie VIP.

Bryan Steffy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bruno Mars

La vente de billets au grand public commencera dès ce mercredi, la production mettant l'accent sur l'achat auprès des billetteries officielles et non via divers liens sur Internet susceptibles de vendre des billets fictifs.

Connu pour ses nombreux tubes, sa voix d'or, et son style tantôt funky ou hip hop, l'interprète de "When I was your man" a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde entier.