Culture : "L'art a la vertu de pouvoir faire changer le monde" (Karin Viard sur i24NEWS)

L'actrice française Karin Viard était l'invitée du magazine Culture sur i24NEWS vendredi soir à l'occasion de la sortie de son nouveau film "Wahou" avec Bruno Podalydès, en salles depuis mercredi.

"C'est une espèce de trombinoscope, une petite entrée dans la vie des gens à travers le choix d'un appartement, et c'est l'occasion de créer des saynètes de la vie sans être moralisateur. Les maisons, les endroits où j'habite ça compte énormément pour moi," a-t-elle affirmé.

"J'aime tourner avec Bruno, j'aime faire partie de cette famille, j'aime cette petite musique de l'absurde et de la poésie. Avec deux trois traits il croque l'humanité et j'aime cela, ça m'intéresse toujours, beaucoup et j'aime rire et ce qu'il fait et toujours très drôle," poursuit-elle. "L'art a la vertu de pouvoir faire changer le monde, car cela fait réfléchir et donne une perspective sur le monde".

Le film raconte l'histoire de Catherine et Oracio, deux conseillers immobiliers qui enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise "piscinable, vue RER", et un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire "Wahou !".

"Je n'aime pas prendre un personnage dans sa généralité car je trouve que ce n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est d'avancer avec la logique de la scène, je me suis autorisée à être très différente comme une boule à facettes, car la réalité des scènes proposait cela", explique-t-elle.

Elle s'est également exprimée sur ses changements de look dans ses films, assurant qu'elle a un coiffeur qui lui propose "des trucs très marrants".

"Dans Wahou par exemple, j'ai une perruque, et ce coiffeur aime bien me déguiser et je suis facile à déguiser, j'aime bien cela, l'idée est qu'on ne me retrouve pas pareille à chaque fois", dit-elle.