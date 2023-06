La communauté "972Beards", forte de 4 300 membres, a sélectionné les 12 éminents barbus pour composer son équipe national

Douze Israéliens, arborant des barbes et moustaches impressionnantes, participent ce week-end aux Championnats du monde de barbe et moustache (WBMC) en Allemagne. "Il y a des gens qui cultivent leur barbe comme un passe-temps et veulent être les meilleurs au monde", a affirmé Gilad, le capitaine de l'équipe de barbe d’Israël, au site d’information Ynet.

La communauté israélienne 972Beards, forte de 4 300 membres, a sélectionné les 12 éminents barbus pour composer son équipe nationale. L'équipe se prépare sérieusement pour cet événement de prestige, où ils se mesureront à des concurrents du monde entier dans diverses catégories.

Le capitaine Gilad a déjà participé à cette compétition en 2019, se classant neuvième dans la catégorie "Barbe naturelle complète avec moustache stylisée". Le porte-parole de l'équipe, Bar Pinto, et le barbier de l'équipe, Tal Johnson, sont également présents pour préparer et styliser les barbes avant le championnat.

La World Beard and Moustache Association, l'organisation internationale qui supervise le concours, reconnaît officiellement la 972Beards comme un club israélien. Les concurrents sont répartis en catégories en fonction de la longueur et du style de la barbe.

https://twitter.com/i/web/status/1667168591223967747 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Se laisser pousser la barbe est l'une des choses les plus masculines et les plus israéliennes qui soient, et le championnat du monde rassemble des centaines d'hommes barbus qui s'affrontent dans le cadre d'un événement énorme et prestigieux. Nous prenons cela très au sérieux dans notre équipe et nous comptons représenter fièrement Israël en Allemagne", a déclaré Gilad à Ynet.

Lors de la compétition, chaque participant a l'occasion de défiler sur scène sous les acclamations de la foule. Les juges examinent et notent les barbes pour leur conformité à la catégorie et leur beauté.

Selon Tomer Gol, détenteur de la "barbe la plus longue d'Israël" (56-61 centimètres), remporter le titre de "roi de la barbe" en Israël demande "beaucoup de patience, beaucoup de paresse » et requiert de "ne pas se lever et se raser tous les matins".