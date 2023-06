Le premier concert a affiché complet en quelques heures avec plus de 50 000 places vendues

Bonne nouvelle pour les fans du célèbre chanteur américain, Bruno Mars. Suite à l'épuisement rapide des billets pour son concert du 4 octobre au Parc Hayarkon de Tel-Aviv en seulement deux heures, les organisateurs ont annoncé ce dimanche une date supplémentaire. Le concert additionnel se tiendra le samedi 7 octobre. La vente des billets pour cette date débutera pour les personnes pré-inscrites ce dimanche à 18h (heure locale), tandis que l'ouverture de la vente au public général aura lieu le lundi à 9h (heure locale).

Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le chanteur Bruno Mars

Les prix des billets resteront identiques que pour le premier concert. De 385 shekels (98 euros) pour la pelouse, 855 shekels (218 euros) pour la catégorie "golden ring" et 955 shekels (243 euros) pour la catégorie VIP.

Artiste complet, l'interprète de "Locked Out of Heaven" a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde entier. Il est également l'unique artiste de l'histoire à détenir six singles certifiés de diamant aux États-Unis, un record inégalé à ce jour.