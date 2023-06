Sur le tournage d'E.T, Drew Barrymore avait demandé à Steven Spielberg de devenir son père

A défaut de devenir son père, Steven Spielberg est devenu le parrain de la fillette

En plein tournage du film "E.T l'extraterrestre", Drew Barrymore avait demandé à Steven Spielberg de devenir son père. C'est ce qu'a révélé le mythique réalisateur lors d'une interview croisée avec l'actrice pour le site Vulture. Celle-ci, qui n'avait alors que sept ans et dont la vie était dissolue, entre une famille décomposée et la tournée des soirées d'Hollywood avec sa mère, avait fini par voir en Steven Spielberg une véritable figure paternelle.

"Elle était encore debout bien après l'heure du coucher pur une enfant de son âge, allait dans des endroits dont elle aurait seulement dû entendre parler et vivait, depuis son âge le plus tendre, une vie qui, je pense, lui a subtilisé son enfance. Et je me sentais désarmé parce que je n'étais pas son père", a expliqué le cinéaste.

A défaut de devenir son père, Steven Spielberg est devenu le parrain de la fillette, qui après le succès du film a connu une véritable descente aux enfers. Alors que sa mère vivait la célébrité par procuration, brandissant sa fille comme un laissez-passer pour accéder à toutes les soirées d'Hollywood, Drew était largement livrée à elle-même lors de ces nuits sans fin.

LUCY NICHOLSON / AFP Projection anniversaire du film "E.T" avec Steven Spielberg et Drew Barrymore en 2002

Elle a commencé à boire à neuf ans, à consommer du cannabis à dix ans avant de devenir dépendante à la cocaïne à 12 ans. Ont suivi des cures de désintoxication et une tentative de suicide. Ce n'est qu'après sa demande d'émancipation que l'actrice est peu à peu parvenue à vaincre ses démons et à retrouver le chemin du succès. Elle affirme aujourd'hui encore que Steven Spielberg est le seul homme en qui elle ait jamais vu un père.