La pièce "Leopoldstadt" triomphe aux Oscars de Broadway

La pièce suit le parcours d'une famille juive aisée installée à Vienne, dont le destin sera bouleversé par la montée du nazisme

Une pièce du vétéran Tom Stoppard, "Leopoldstadt", sur une famille juive pendant l'Holocauste et une comédie musicale sur une adolescente qui vieillit trop vite ont remporté les prix les plus convoités aux équivalents des Oscars de Broadway à New York, les Tony Awards. "Leopoldstadt" a obtenu quatre récompenses, dont celle de la meilleure pièce de théâtre, une nouvelle consécration dans la longue carrière du dramaturge britannique de 85 ans.

Comme d'autres vainqueurs de la soirée, il a a profité de son discours pour rendre hommage aux auteurs, en pleine grève des scénaristes d'Hollywood.

https://twitter.com/i/web/status/1668083794476138497 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Tom Stoppard, co-scénariste de "Brazil" (1985) et de "Shakespeare in Love" (1998) qui lui avait donné un Oscar, remporte un cinquième Tony avec "Leopoldstadt", une œuvre parmi ses plus personnelles, lui dont les quatre grands-parents sont morts dans les camps de concentration. La pièce suit, en cinq actes, de 1899 à 1955 le parcours d'une famille juive aisée installée à Vienne, dont le destin sera bouleversé par la montée du nazisme et l'Holocauste.

https://twitter.com/i/web/status/1668092341272428544 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une autre œuvre sur l'antisémitisme, "Parade", qui raconte le procès et le lynchage d'un juif américain dans les années 1910 dans le sud des Etats-Unis, a reçu les prix de la meilleure mise en scène et de la meilleure reprise pour une comédie musicale.

L'autre récompense prestigieuse de la soirée, celle de la meilleure comédie musicale, est allée à "Kimberly Akimbo", qui a remporté cinq Tony Awards. Elle raconte la vie d'une adolescente atteinte d'une maladie rare qui la fait vieillir prématurément.