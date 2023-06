Les billets pour le 2e concert de Bruno Mars à Tel Aviv vendus en moins de six heures

Au total, 125 000 billets ont été vendus pour les deux concerts

Les producteurs du concert de Bruno Mars au parc Hayarkon de Tev Aviv, ont annoncé dimanche soir que tous les billets pour le second concert que le chanteur américain donnera le 7 octobre, ont tous été vendus en moins de six heures. Face à l'épuisement rapide des billets pour la représentation du 4 octobre, les organisateurs avaint annoncé dimanche matin une seconde date. La vente des billets du second concert a débuté pour les personnes pré-inscrites dimanche à 18 heures, tandis que l'ouverture de la vente au public général était prévue pour ce lundi 9 heures. La totalité des billets a donc été épuisée avant même l’ouverture au grand public.

Les prix des billets sont restés les mêmes que pour le premier concert. De 385 shekels (98 euros) pour la pelouse, 855 shekels (218 euros) pour la catégorie "golden ring" et 955 shekels (243 euros) pour la catégorie VIP. Au total, 125 000 billets ont été vendus pour les deux concerts.

Bruno Mars arrivera en Israël depuis la capitale géorgienne Tbilissi où il se produira trois jours avant Tel Aviv. Au cours des deux dernières années il a été membre du duo à succès Silk Sonic aux côtés du rappeur Anderson Paak.

Artiste complet, l'interprète de "Locked Out of Heaven" a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde entier. Il est également l'unique artiste de l'histoire à détenir six singles certifiés de diamant aux États-Unis, un record inégalé à ce jour.