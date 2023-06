Dans la sélection officielle, trois courts-métrages d’animation israéliens font leur apparition. Des histoires queer, intimes ou exotiques

Bar gay dans le Paris des années 1900, tabou de l’infertilité et petite île millénaire. Plusieurs courts-métrages israéliens font partie de la sélection officielle de la 47ème édition du festival du film d’animation d’Annecy. Du 11 au 17 juin, l'événement vibre aux couleurs du Mexique, invité d’honneur de cette année. Dans la sélection officielle, trois courts-métrages d’animation israéliens font leur apparition. Des histoires queer, intimes ou exotiques, parfois inspirées de personnages bien réels.

https://twitter.com/i/web/status/1668499187900510208 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Maurice’s Bar, film franco-israelien de Tom Prezman et Tzor Edery, artiste tatoueur, nous plonge dans le Paris débridé des années 1900, l’époque des premiers bars queer de Paris. Une tâche écarlate dans un monde où les bonnes mœurs se lisent en noir et blanc et pas autrement. Le mystérieux propriétaire est un immigrant juif algérien. Une voix sensuelle, celle d’une ancienne drag-queen, raconte les nuits d’ivresse et de liberté, suivies d’une descente de police qui oblige le très populaire établissement à baisser le rideau pour de bon. Maurice alias Moïse Zekri, devient fourreur. Il sera déporté à Auschwitz en 1942. Un train pour nulle part sans retour.

Maurice's Bar official 47ème édition du festival du film d’animation d’Annecy

De son côté, Nurit, de Sohini Tal, suit l’émouvante reconstruction d’une jeune femme qui accouche d’un enfant mort-né. Son rabbin lui conseille de ne pas regarder en arrière. Mais Nurit rêve inlassablement de cette silhouette menue, joyeuse et colorée. Le cimetière d’Eilat, où elle est enterrée, est froid et délabré. Des papillons noirs émergent des pierres tombales, et se muent en anges gracieux. Nurit se donne pour mission de remettre de la vie dans ce cimetière.

Nurit, Sohini Tal Prod Chen Eifetz 47ème édition du festival du film d’animation d’Annecy

Et enfin, Island de Michael Faust conte l’histoire d'une petite île isolée sur une durée de plusieurs millénaires. Explorateurs, indigènes et migration, sur des décors peints qui s’animent. De la vie en harmonie avec la nature au fantasme onéreux de la mondialisation, une histoire qui porte une leçon révélatrice sur la nature humaine. Aux manettes, le studio Potemkin, derrière les succès de Legend of Destruction, Valse avec Bachir et Le Congrès.

L’animation israélienne voyage et cherche à élargir ses horizons. Au marché du film d’animation (MIFA), la West Néguev Animation Initiative, lancée en 2022, invite les professionnels à venir découvrir ses courts-métrages fabriqués par des étudiants de Sderot et du sud d'Israël qui ont bénéficié du coup de pouce de ce nouvel incubateur.