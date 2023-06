Israël : 33 artistes exposent leur vision du monde dans un événement unique au coeur de Tel-Aviv

"Cette exposition reflète deux ans d’exploration des détails, de travail en profondeur mais aussi de quête personnelle des artistes"

La "Maison des Artistes" à Tel-Aviv inaugure ce mardi une exposition exceptionnelle "Yehida Nivrehet" (unité choisie), organisée par Revital Ben-Asher Peretz, où 33 femmes dévoilent leurs œuvres originales aux sujets variés allant du politique au social, en passant par l’écologie ou encore des thèmes plus personnels voire autobiographiques. L’exposition offre au visiteur une véritable plongée au cœur de l’univers de ces femmes aux parcours différents, mais orientés vers une passion commune : l'art. Reportage.

Divisées en deux groupes, ces femmes ont travaillé sur le projet pendant deux ans, en se rencontrant une fois par semaine dans le studio de Revital, situé dans la "Maison des artistes". "33 mondes se côtoient dans un même lieu", raconte Revital Ben-Asher Peretz, conseillère du maire de Tel Aviv-Jaffa en matière d'art à i24NEWS. "Chacune des artistes représente une entité à part entière, qui s’inscrit dans un ensemble".

Ilan Spira Revital Ben-Asher Peretz

"Cette exposition reflète deux ans d’exploration des détails, de travail en profondeur mais aussi de quête personnelle, car ces femmes mettent ici au jour des ressentis sincères, parfois de la douleur; il y a même un côté thérapeutique pour certaines", poursuit-elle. Les récits biographiques, les rituels de genre, le corps en décomposition, les relations familiales et intergénérationnelles font également partie intégrante de cette exposition qui fascine tant par sa diversité de thèmes que par le côté inédit des œuvres exposées. Une variété de techniques visuelles sont également utilisées: vidéo, estampe, photographie, couture, collage, relief et sculpture, dessins de différents formats et peintures à l'acrylique, à l'huile et à l'encre sur du papier et du carton au polystyrène ou des objets.

Ella Orgad Vue d'un frigo, Ofira Smolski

Des thèmes poignants, ancrés dans l’actualité

A l'heure où les fondements de la démocratie et de la liberté d'expression semblent remis en question en Israël, notamment en raison du projet de réforme judiciaire qui fait débat et divise la société, l’artiste pluridisciplinaire Efrat Yaron a réalisé une installation vidéo où ciel et mer se mélangent, pour illustrer le fait que les "choses que l’on pense immuables, peuvent elles aussi changer", offrant une expérience éblouissante.

Efrat Yaron Ciel et mer

"L'art m'aide à maintenir une stabilité relative, dans une vie pleine de tempêtes et de chaos. Cette installation vidéo a été créée alors que nous sommes confrontés à une réalité difficile, où les valeurs fondamentales que nous connaissions sont mises à mal. Il y a une sorte de perturbation des valeurs fondamentales avec lesquelles nous avons grandi et qui nous étaient familières. Tout à coup, plus rien n'est clair. J'ai choisi les choses les plus élémentaires de l'univers - la mer et le ciel, je les ai photographiés et édités afin qu'ils acquièrent de nouvelles significations et j’ai créé des couches qui se fondent les unes dans les autres jusqu’à ne plus distinguer le ciel de la mer. Je pense que la place de l'artiste et de l'art en général est de donner une autre facette de la réalité", a déclaré Efrat Yaron à i24NEWS.

Efrat Yaron Efrat Yaron

Les images de la guerre en Ukraine avec des bâtiments détruits et de la fumée, des scènes dépeignant l’univers hospitalier comme lieu de travail avec les soignants et leurs moments de complicité, de drague, d’amitié ou de soutien, font aussi partie du panel proposé par les artistes. Tandis que d’autres tableaux explorent les 5 sens, ou mettent en vedette "le balagan" d’une maison en donnant accès à l’intérieur d’un frigo ou d’un placard…, ces petits détails du quotidien auxquels on ne prête pas attention sont ici sous la lumière.

Idit Sagi "Vagabondage"

Des oeuvres plus atypiques avec un focus sur les patates douces, du mobilier jeté dans la rue, ou encore les manifestations en Israël... L’éclectisme règne en maître.

C’est en se promenant près de la barrière de sécurité qui sépare Israël des Territoires palestiniens, à Oranit où elle vit depuis 40 ans, que l’artiste Idit Sagi a puisé son inspiration pour ses oeuvres, qui sont présentées dans une pièce qui leur est entièrement consacrée. Sur ses petites toiles en forme arrondie, elle dévoile plusieurs aspects de ce paysage qui sépare deux univers. Une démarcation, qu’elle dessine parfois très légèrement, de manière à donner l’impression que ces espaces pourtant bien distincts sont en prolongement au sein d’une même oeuvre.

Dans une installation vidéo en musique dans laquelle Idit chante, on l’observe sous différents angles, confectionner des anneaux en roseau, qu’elle ramasse le long de la barrière de sécurité.

Reuven Hayon Idit Sagi

"Pendant un an, je me suis rendue chaque matin près de la barrière, pour faire un peu d’exercice, et j’ai commencé à réaliser des sortes de bracelets-anneaux en feuille de roseau en les enroulant autour d’un fil de ferraille. J’ai osé m’approcher au plus près de la barrière et je me suis rendu compte que cet endroit était tellement beau et pastoral, que je voulais en faire quelque chose d’artistique. Dans mes oeuvres, j’ai créé l'éloignement des événements et du quotidien, cela m'a permis d'observer en profondeur les pôles de ma vie personnelle et de la société qui m'entoure, et de comprendre, avec le corps et l'esprit, le lien qui les unit. Mes dessins en cercles symbolisent l'esprit féminin et circulaire, selon lequel chacun a un rôle dans le cycle de la vie, comme les différents points de vue nécessaires à la complétude du cercle", explique-t–elle à i24NEWS.

Nitza Neve Tsivoni Oeuvre de Nitza Neve Tsivoni

Un atelier refuge où la créativité est le mot d’ordre

L’atelier de Revital, qu’elle a ouvert en 2008 dans la "Maison des artistes" est une sorte de refuge pour ces artistes qui y viennent y chercher un soutien et un accompagnement tout au long de leur parcours, leur permettant ainsi de sortir de l’ombre leurs travaux.

"La Maison des artistes a été fondée en 1948 par l’Etat et sert d’ateliers et de 7 galeries où ont eu lieu chaque mois une exposition différente, nous avons vu des générations d’artistes passer par ce lieu si symbolique", a déclaré Aryeh Berkowitz directeur de la Maison des artistes, à i24NEWS.

Revital assure que c’est sûrement le seul endroit artistique qui soit resté dans le centre de Tel-Aviv, alors que tous les artistes ont petit à petit migré vers le sud.

L’exposition sur entrée libre est à découvrir jusqu’au 24 juin.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS