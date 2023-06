Le grand quiz de l'été des GGMO vous attend pour jouer à Tel Aviv

Vous vivez à Tel-Aviv ou prévoyez d'y être en juillet ? Venez participer au grand quiz de l'été de Benjamin Petrover dans les locaux d'i24NEWS

Vous êtes un fan des Grandes gueules Moyen-Orient (GGMO), vous avez de solides connaissances en culture générale, vous suivez l'actualité internationale, au Moyen-Orient, l'histoire d'Israël, le sport, et la politique... Ou pas ! Et, surtout, vous êtes à Tel-Aviv cet été ? Venez rejoindre l'équipe d'i24NEWS ! Benjamin Petrover et ses complices vous attendent sur le plateau des GGMO pour le grand quiz de l'été 2023, pour tester vos connaissances, entre Pyramide et Trivial Poursuite. Du fun, du sérieux, et une expérience estivale inoubliable ! Pour jouer, envoyer un message à casting.ggmo@gmail.com, avec vos nom, prénom, âge et profession