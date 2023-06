Paul Mc Cartney annonce un nouveau titre des Beatles créé grâce à l'IA

Paul Mc Cartney avait reçu la démo de cette chanson des mains de la veuve de Lennon, Yoko Ono

Paul McCartney a annoncé s'être servi de l'intelligence artificielle pour aider à créer ce qu'il appelle "le dernier disque des Beatles". Pour ce titre, le chanteur a indiqué que la voix de John Lennon avait été extraite par l'IA d'une ancienne maquette de chanson.

"Nous venons de le terminer et il sortira cette année", a-t-il indiqué sur les ondes de la BBC. Si l'ex-Beatles n'a pas nommé la chanson, il s'agit probablement d'une composition de John Lennon de 1978, intitulée "Now And Then", déjà considérée comme une possible "chanson de retrouvailles" pour les Beatles en 1995, année de la sortie de l'album "Anthology" regroupant toutes les chansons du groupe.

STEPHANE DE SAKUTIN (AFP) Paul McCartney en concert à La Défense Arena de Nanterre, le 28 novembre 2018

Paul Mc Cartney avait reçu la démo de cette chanson un an plus tôt des mains de la veuve de Lennon, Yoko Ono. Le titre faisait partie des nombreuses chansons d'une cassette intitulée "For Paul", que Lennon avait composées peu de temps avant sa mort en 1980. Deux de ces ébauches, "Free As A Bird" et "Real Love" avaient déjà été "nettoyées" et achevées avec les moyens de l'époque. Sorties en 1995 et 1996, elles constituaient le premier "nouveau" matériel des Beatles en 25 ans.

Le groupe avait alors également tenté d'enregistrer "Now And Then", mais le titre, composé du seul refrain, était trop peu abouti et il avait été mis de côté. Dans les années qui avaient suivi, Paul McCartney avait évoqué à plusieurs reprises le désir de terminer cette chanson.

PAUL ELLIS / AF Les visages des Beatles peints sur un mur à Liverpool, au Royaume-Uni

"Nous avions une maquette de chanson de John Lennon au piano, et l'IA a permis d'extraire sa voix, séparée de l'instrument. Ensuite nous avons mixé la chanson de manière classique", a expliqué Paul McCartney, interviewé par la BBC juste avant le lancement d'un livre et d'une exposition de photos à la National Portrait Gallery.

ANDREW BURTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Un mémorial pour les 35 ans de la mort de John Lennon dressé à Central Park à New York

La semaine dernière, des titres solo de Paul McCartney et John Lennon réinventés grâce à l'intelligence artificielle en chansons impliquant le groupe entier des Beatles ont déjà fait parler d'elles. Téléchargées sur YouTube via un compte inconnu jusqu'alors, elles ont fait pleurer les fans, qui ont assuré que le résultat était plus vrai que nature.