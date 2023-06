Le grand écrivain américain Cormac McCarthy est mort à l'âge de 89 ans

Il est décédé chez lui à Santa Fe

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que "De si jolis chevaux" ou "La route", est mort mardi à l'âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du "Far West" sombre et cruel, McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood ("No Country for old men") et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau Mexique, a annoncé l'éditeur Alfred A. Knopf.