Archéologie : des flûtes préhistoriques découvertes dans le nord d’Israël

En réexaminant d'anciennes collections d’os d’oiseaux provenant du site archéologique d'Eynan-Mallaha dans le nord d'Israël, l’un des tout premiers villages de l’humanité, des scientifiques ont découverts que certains de ces os étaient en réalité des flûtes miniatures fabriquées il y a 12 000 ans.

Yonatan Sindel/Flash90 Un flûte fabriquée avec un os d'oiseau, datant de 12 000 ans découverte dans le nord d'Israël

Ces découvertes ont été publiées dans la revue Nature Scientific Report par des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, du Centre de recherche français à Jérusalem, du Centre national de recherche scientifique (CNRS) et de l'Autorité israélienne des antiquités. Les experts ont notamment fabriqué des répliques des instruments originaux pour en étudier le son.

Ces mini-flûtes servaient à copier le cri des rapaces comme l'épervier d'Europe et le faucon crécerelle, pour les attirer et effrayer les oiseaux d'eau afin de les rendre plus faciles à attraper. Les os qui ont servi à fabriquer les flûtes proviennent de foulques et de sarcelles d'Eurasie, et son liées à la culture des chasseurs-cueilleurs du Natoufien entre 14 500 et 11 500 avant notre ère.

C’est à cette époque que les nomades ont commencé à se sédentariser, à pratiquer l'agriculture et à domestiquer les animaux, marquant le début de la transition néolithique. L'utilisation de flûtes pour communiquer avec les oiseaux "cimente vraiment cette transition vers une époque où la relation entre les hommes et les animaux a commencé à changer", a précisé Tal Simmons, anthropologue à l'université Virginia Commonwealth, qui a identifié le type d'oiseaux.