Mordechai Gebirtig, l'un des plus grands "faiseurs de chansons" yiddish

Il est considéré comme l’un des plus grands auteurs de chansons yiddish de la première moitié du 20e siècle

A l’occasion du Festival des cultures juives à Paris qui aura lieu du 15 au 29 juin, focus sur un “faiseur de chansons” considéré comme l’un des plus grands auteurs de chansons yiddish de la première moitié du 20e siècle : Mordechai Gebirtig. Lui qui ne savait pas lire la musique, a pourtant écrit plus d’une centaine de textes, dont plusieurs dizaines, interprétés par les plus grands, sont parmi les plus connus du répertoire. Portrait.

Mordekhai Gebirtig, qui se définissait lui-même modestement comme un “lider-makher”, un faiseur de chansons, naît en 1877 d’une famille modeste de commerçants à Cracovie dans le quartier juif Kazimierz où il restera toute sa vie.

Apprenti charpentier dès 14 ans, il est ébéniste et vit de la réparation de vieux meubles. A 24 ans, il fonde son échoppe qu’il abandonne plus tard à cause de sa santé fragile. Fervent socialiste dans sa jeunesse, il écrit dans un journal social-démocrate de Cracovie dès 1905. Son premier poème publié est intitulé "Der general shtrayk" (la grève générale).

Mais c'est la musique qui lui tient à cœur. Autodidacte, il joue du pipeau, de la guitare, et du piano avec un doigt. Et bien qu’il ne sache ni véritablement lire ou écrire la musique, il commence à mettre lui-même en musique nombre de ses poèmes

Malgré le climat délétère de l’époque, Mordkhe Gebirtig participe activement à la vie politique et culturelle de son pays. Pour lui, la vie juive doit continuer en Pologne, le socialisme remplacer la religion, et la langue yiddish devenir la langue des Juifs.

Il n’est donc pas surprenant que ses chansons abordent les émotions et les préoccupations du peuple yiddish d’avant-guerre et d’entre deux guerres. Mordekhai Gebirtig écrit sur de nombreux thèmes sociaux et de la vie quotidienne, comme les ouvriers au chômage ou les parents soucieux de marier leurs filles.

Le tournant arrive en 1921 lorsqu’il rencontre Molly Picon, la reine du théâtre yiddish et son mari Jakob Kalich. Tous deux achètent les droits de deux des chansons de Mordekhai Gebirtig. C’est notamment grâce à eux que ces chansons, déjà répandues dans toute l’Europe de l’Est, deviennent des morceaux folkloriques qui s’exportent et traversent l’océan.

Dans les années 1930, les textes de Mordkhe Gebirtig évoquent l’expulsion, la relégation, et le pessimisme à l’égard de l’avenir. Le plus célèbre est “Undzer shtetl brent” (Notre ville brûle), écrit à la suite du pogrom du shtetl polonais de Przytyk survenu le 9 mars 1936.

Cette chanson, qui n’a pas immédiatement attiré l’attention, gagne en popularité pendant la Shoah, et est adoptée comme hymne par les jeunes et les mouvements de résistance juifs de Cracovie. Elle est désormais fréquemment chantée en Israël et dans le monde lors de la journée de la Shoah.

L'autre chanson célèbre du compositeur qui a bercé nombre de générations d’enfants de l’époque est titrée "Reizele". La vie, les sentiments et les coutumes juives de la période précédant la Shoah y sont esquissés avec simplicité et douceur.

En 1940, Mordekhai Gebirtig s’installe près de Cracovie avec sa femme et ses trois filles. Mais en 1942, il doit retourner dans le ghetto et décide d'y rester, refusant les visas que des amis lui ont obtenu.

Sachant ce qui attend les Juifs là-bas, l'artiste refuse de se laisser conduire au camp de la mort de Belzec. Le 4 juin 1942, connu comme le "jeudi sanglant de Cracovie", il est fusillé sur place par les nazis. Toute sa famille perdra la vie à Belzec.