Christina Aguilera en concert pour la première fois en Israël en août

Christina Aguilera se produira le 10 août au Live Park de Rishon LeZion

La chanteuse américaine Christina Aguilera se produira pour la première fois en Israël le 10 août, au Live Park de Rishon LeZion, a annoncé jeudi matin la société de production Live Nation Israel.

Christina Aguilera célèbre cette année 25 ans de carrière, au cours desquels elle a remporté de nombreuse récompenses, dont cinq Grammy Awards. La chanteuse s’est classée en janvier dernier à la 141e position de la liste des 200 plus grands chanteurs du monde du magazine Rolling Stone. Elle avait auparavant été classée par le magazine Forbes comme l'artiste la plus titrée de la première décennie du 21e siècle.

Christina Aguilera a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde. Parmi ses plus grands succès on peut citer "Genie In A Bottle", "Beautiful", "Hurt" et les collaborations sur "Lady Marmalade" avec Missy Elliott, Pink, Lil Kim et Mia, ou celle sur "Moves Like Jagger" avec le groupe Maroon 5. De 2011 à 2016, elle a été coach dans la version américaine de The Voice, aux côtés d'Adam Levine et Pharrell Williams.