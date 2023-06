La RD Congo, plus grand pays francophone après la France

En 2050, 85 % des francophones se trouveront en Afrique

La République démocratique du Congo (RDC) est le pays qui compte le plus de francophones au monde après la France, avec 37 millions de personnes. Suivent ensuite le Canada avec 10 millions et le Cameroun avec 9 millions de locuteurs. En raison de son passé colonial, la langue française est présente dans de nombreux pays, dont la grande majorité se trouve sur le continent africain. On retrouve ensuite l’Algérie et le Maroc. L’Allemagne et l’Italie suivent avec près de 12 % des populations de ces deux pays européens qui parlent français quotidiennement.

Tiziana FABI / AFP Une école au Congo

29 pays utilisent le français comme langue officielle et 321 millions de personnes dans le monde utilisent quotidiennement le français pour communiquer, selon l’Observatoire international de la francophonie (OIF). Le français est donc la cinquième langue parlée dans le monde en nombre de locuteurs. Elle se classe après l’anglais, le mandarin, l’hindi et l’espagnol. Le français est avec l’anglais, la seule langue au monde à être présente sur les cinq continents.

AFP République démocratique du Congo

L’OIF estime que 255 millions d’individus "naissent et vivent en français".Concrètement, cela signifie que le français est à la fois la langue du foyer et celle de l’école. On estime que le nombre de francophones dans le monde devrait avoisiner 700 millions à l’horizon 2050 : il représenterait ainsi 8 % de la population, contre 4 % aujourd’hui. 85 % des francophones se trouveront en Afrique, un chiffre qui s'explique par la croissance démographique élevée de ce continent.