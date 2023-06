Cinéma : Fanny Ardant et Mickey Rourke au casting du nouveau film de Roman Polanski

"The Palace" sortira en Suisse et en Italie le 28 septembre prochain, mais n’a pour le moment pas trouvé de distributeur en France

Le nouveau film du réalisateur franco-polonais Roman Polanski s’intitulera "The Palace". L’actrice française Fanny Ardant, qui avait pris la défense de Polanski pendant la cérémonie des César, lors de laquelle Adèle Haenel avait quitté la salle pour protester contre le prix du meilleur réalisateur qui avait été remis à Polanski pour le film J’accuse, est au casting du film, tout comme l’Américain Mickey Rourke.

"The Palace" sortira en Suisse et en Italie le 28 septembre prochain, mais n’a pour le moment pas trouvé de distributeur en France. Le film, comédie noire, narre le destin croisé de plusieurs clients fortunés et d’employés d’un palace le soir du 31 décembre 1999. Tous redoutent le fameux "bug de l’an 2000".

“Nous sommes le 31 décembre 1999 et le luxueux Palace Hôtel se prépare pour le Nouvel An le plus attendu de tous les temps. Des invités millionnaires du monde entier se préparent à entrer dans le nouveau millénaire, au milieu des bizarreries, des vices et de l’extravagance”, dévoile le synopsis.

Jerzy Skolimowski, prix du jury au Festival de Cannes 2022 pour EO, a écrit le scénario en compagnie de Polanski. Fanny Ardant et Mickey Rourke jouent aux côtés d’autres stars comme John Cleese, Olivier Masucci, Fortunato Cerlino, Irina Kastrinidis ou Luca Barbareschi. La bande originale du film est quant à elle signée par le musicien français Alexandre Desplat. Roman Polanski, âgé de 89 ans, vise une sélection à la Mostra de Venise début septembre si le film est “suffisamment bon” selon Alberto Barbera, le directeur artistique du festival.